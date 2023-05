Un asunto de salud de la actriz Gina Castellanos le sirvió para ayudar a otras mujeres La actriz Gina Castellanos descubrió que un problema se salud sexual podía darle a otras mujeres una vida plena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras sufrir desde temprana edad cistitis, Gina Castellanos se dio a la tarea de investigar a profundidad cómo podía resolver su situación. Esta experiencia la ayudó a descubrir que el ciclo menstrual femenino es fundamental para un buen desarrollo en todos los aspectos. Así, mediante su experiencia, buscó adentrarse en el tema. "Desde muy pequeña tuve cuadros muy severos de cistitis crónica. Tomé todo lo que se puedan imaginar, remedios caseros, antibióticos, ginecólogos, tratamientos y no se me quitaba", explicó a People en Español. "De los 17 a los 30 años, mi momento de despertar de mi propia sexualidad nunca lo viví bien. Siempre estuve con miedo porque nunca viví relación sexual que no tuviera cistitis después; pensé que iban juntas", relató. "Tuve que regresar al principio y empezar a educarme para poder encontrar alternativas que después del antibiótico o el tratamiento cuando terminada todo estaba perfecto, pero en el momento que tenía una relación sexual me volvía a dar la cistitis". Tras iniciar un podcast en en 2009, titulado Yo mujer, está actriz descubrió la ignorancia en la que las mujeres vivían por el ciclo menstrual y lo que representa. Eso la impulso para seguir averiguando del tema y ahora presenta el libro Menstruación consciente. "Tuve un episodio, en particular, hablando de la cistitis conectada con mi sexualidad. Recibí preguntas, comentarios, historias desgarradoras. Me di cuenta que había mucho vacío hay muchas mujeres que necesitan y quieren educación de este tipo pero, por alguna razón, no está tan accesible", comentó. Aprovechó su experiencia como guionista y escritora para sacar a la luz este texto que está convencida puede ayudar a otras féminas que atraviesan por conflictos como estos. "Me di cuenta que había una gran oportunidad de empezar a compartir contenido de valor que hiciera plantar una semilla de curiosidad para empezar un camino propio de reconocimiento femenino", mencionó. Gina Castellanos Credit: Cortesía: Gina Castellanos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Porque el ciclo menstrual es una historia muy personal. Depende de cómo tu madre, tuvo su propio ciclo, como tú abuela tuvo su propio ciclo, cómo tú te llevas con tu ciclo depende si estás abierta a recibir esa información", continuó. "Menstruación consciente ha sido mi propio camino de sanarme. Tengo una historia muy interesante con respecto a mi salud menstrual y mi salud femenina que me obligó a buscar muchos recursos para encontrar soluciones a preguntas que no había. Entonces, fue un poco como causalidad que me dediqué a escribir, entender, practicar y educarme e menstruación. El hábito de la escritura ya estaba siempre en mí". La también productora asegura que "usando mi propia vida como punto de partida abrí corazones", y ahora, con este texto busca que haya un mayor conocimiento del tema. "Educación básica sexual, saber que existen cuatro fases del ciclo y saber qué ocurre en cada una de ellas", advirtió. "A través del ciclo menstrual pueden crear desde un bebé de carne y hueso, hasta la vida que siempre han querido", Gina Castellanos Gina Castellanos Credit: Cortesía: Gina Castellanos "El reconocimiento de nuestra propia fertilidad porque el cuerpo ofrece síntomas físicos para decirte que está en su ventana fértil o no, pero requerimos de un auto acecho para recibir nuestro ciclo menstrual como un barómetro de salud. Cada vez que tenemos una menstruación es como nuestra boleta de calificaciones de que estamos sanas", agregó. "Me gustaría que tuvieran la curiosidad de conocer su ciclo menstrual y darse cuenta como a través de él pueden crear desde un bebé de carne y hueso, hasta la vida que siempre han querido, que esté bien alineada a una energía femenina y que sí promueva un amor propio maduro". Gina Castellanos, quien continúa trabajando en sus proyectos de cine, teatro y televisión, está feliz de que Menstruación consciente ya esté en las librerías.

