Si bien dice que colecciona relojes, el intérprete de "Conciencia" dice que no le gusta ver la hora ni estar pendiente del tiempo. También bromeó que no tiene relojes tan caros como los de Anuel AA o Bad Bunny. "Yo no llego a ese nivel", dijo entre risas. Si bien el salsero asegura no ser fanático del reggaetón, no critica a sus colegas en el género urbano. "No critico a nadie, cada cual oye lo que quiere escuchar", afirmó. El legendario músico se ha mantenido alejado de controversias en sus más de cuatro décadas de carrera. "No te voy a decir que a veces no tengo ganas de salir gritando también y hacer algo como lo que tú haces, tener un Instagram de esos y volverme loco, pero no", dijo sobre los videos opinando sin censura que comparte Sandoval.