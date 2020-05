¡La súper modelo Gigi Hadid está embarazada a sus 25 años recien cumplidos de Zayn Malik! Así está viviendo la joven top-model la larga espera de su primer bebé... ¿Sabes cuál es el antojo que no puede dejar de comer a diario? By Nuria Domenech Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En una conversación con Jimmy Fallon, la super modelo Gigi Hadid confirmó que, a sus 25 años, está esperando su primer bebé con su novio Zayn Malik: “Estamos muy emocionados, felices y agradecidos por todos las felicitaciones y el apoyo recibido”, aseguró la modelo en The Tonight Show. Mientras vive como tanta personas la cuarentena para cumplir con la distancia social, aseguró que era una bendición “poder estar todo este tiempo en casa y vivir esta experiencia junto a Malik día a día”. Image zoom Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como toda mujer, Gigi padece los conocidos antojos de las embarazadas y su obsesión ahora son los bagels con queso crema. ¡Come tantos que en tono de broma su familia le regaló su reciente pastel de 25 cumpleaños con esa forma! Además de los antojos,también tiene como es lógico muy revueltas las hormonas: “¡Ya no sé si es que son mis hormonas o las emociones de la cuarentena, pero lloré cada cinco minutos durante una hora cada vez que me acordaba que Buddy me hizo mi pastel!”, confesó con mucha simpatía. Image zoom Su mamá, Yolanda Hadid también se pronunció al respecto con unas declaraciones a RTL Boulevard. “Estoy muy emocionada de convertirme en abuela el próximo septiembre, especialmente después de haber perdido a mi mamá hace poco. Pero esa es la belleza de la vida: un alma nos deja y otra llega... Nos sentimos muy bendecidos”. Image zoom Instagram / Yolanda Hadid Malik, de 27 años, ha pasado las últimas semanas sin despegarse de su novia y futura mamá debido a la pandemia del coronavirus, después de confirmar que estaban juntos de nuevo el pasado febrero.

