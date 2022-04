Exclusiva: Conoce a Gianni quien dejó la Neurociencia para dedicarse a la música Pese a que Gianni estaba en la universidad estudiando Neurociencia, alguien muy especial lo confrontó para arriesgarse a llevar a cabo su verdadera pasión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pese a saber que la música era su gran pasión y desde los diez años inició en el canto, y, posteriormente, aprendió a tocar instrumentos, a Gianni algo le hacía dudar que pudiera ingresar a ese mundo y lo veía como algo lejano. Así, decidió inscribirse en la universidad y estudiar Neurociencia porque era algo que también le atraía mucho. "Estaba estudiando en ese momento Neurociencia", relató Gianni a People en Español. "En ese momento no veía tan cercano [estar en la música]; quizá estaba esperando a graduarme y hacerlo después. Como que siempre lo tenía en la mente, pero no sabía, ni entendía como se movía todo esto y me sentía muy solo para empezar eso. Entonces, me fui por la ciencia que también me gusta, pero mi gran pasión siempre ha sido la música". Los primeros pasos de Ian Gianni Torres Fernández, nombre real, en el mundo artístico fueron gracias a Tik Tok; posteriormente, fue su madre Anilisauri la que le buscó la primera oportunidad, debido a que conocía a Fido y decidió contactarlo para mostrarle el trabajo de su hijo. "Mi mamá me dijo que conocía a Fido de hace mucho tiempo, de High School. Me dijo 'mira conozco a esa persona y sé que lo que estás haciendo es tu sueño; siempre ha sido tu sueño'. Estaba en la universidad porque realmente no encontraba lo que me encantaba, me gustara y siempre fue la música. Entonces, mi mamá me confrontó y me dijo conozco a Fido 'vamos a ver qué es lo qué pasa'; le envío el mensaje, el proyecto y a él le encantó todo", relató. Ahora, el joven de 19 años, de origen puertorriqueño, lanza "Único amor" su primer sencillo que tiene un gran valor personal. "Esto es un sueño cumplido. 'Único amor' es, básicamente, el primer tema que escribí, realmente; he escrito otros después, así que para mí eso le da un valor emocional mucho más grande porque también fue el primer tema que le envié a Fido y le encantó", confesó. Gianni Credit: Javier Montalvo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Iba camino a mi casa y me surge la melodía, la letra. Cuando llego a mi casa empiezo a escribir. Primero escribí la letra, luego usé la guitarra", agregó. "[Busco ofrecer] una propuesta diferente, fresca que contiene lo que es pop latino, pero también con unas letras que son bastantes juveniles, que son lo que le gusta ahora a la juventud de hoy en día. Mi propuesta es juntar eso con la música acústica". "Quiero llegar y mover los corazones de la gente con la música que estoy haciendo", Gianni Gianni Credit: Javier Montalvo El camino de Gianni como cantante ha iniciado y está claro de que quiere "impactar con estas letras de amor, de sentimiento" y su vez "llegar y mover los corazones de la gente con la música que estoy haciendo" hasta lograr ocupar un lugar importante es esta competida industria. "Quiero impactar a la industria de la música y al pop latino específicamente", mencionó. "Sueño con seguir haciendo esto, seguir impactado con mis letras, mi música. Que trascienda a otro nivel, que trascienda a través del tiempo". Mientras este sencillo debut de "Único amor" ya está disponible en todas las plataformas digitales y de video, Gianni ya prepara nuevas sorpresas; incluyendo una que será dedicada a su madre, en quien ha encontrado su mayor apoyo. ""Todos los días me dice lo orgullosa que está de mí y siempre me dice 'sigue para adelante, sigue haciendo esto porque sé que es tu sueño desde pequeño'. Está feliz y contenta por todo lo que está pasando", concluyó.

