¡Así es el increíble árbol de Navidad de de Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca! Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca han mostrado a sus seguidores el hermoso árbol navideño que preside las decoraciones de Navidad de su casa en Miami. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gianluca Vacchi, Sharon Fonseca, Blue Jerusalema Vacchi Credit: Instagram/Gianluca Vacchi Entre tantos famosos mostrando sus decoraciones en estas Navidades, Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca no se podían quedar atrás, por lo que han dejado disfrutar a sus seguidores del hermoso árbol navideño que preside su casa. "La Navidad oficialmente ha llegado a esta casa 🎄❤️ mi época Favorita del año! 🥰🥰", dijo Fonseca al compartir un video junto al árbol de Navidad. En el video se ve que el árbol llega casi al techo de la casa en Miami, y que tiene unas decoraciones entre plateadas y moradas, que junto a las luces lo hacen lucir muy elegante. Enseguida muchos seguidores de la modelo comenzaron a celebrar la decoración, con tan buen gusto. También elogiaron a Fonseca, quien aprovechó para lucir algunas piezas de su colección de ropa By Sharon Fonseca. "Preciosaaaa y un árbol indudablemente bello y elegante... 😍😍 Lo amé"; "qué elegancia"; "un árbol muy lindo, sencillo lo que lo hace hermoso y elegante 😍😍😍😍", le dijeron. Otros famosos han dejado que sus seguidores aprecien las decoraciones navideñas de sus hogares, como es el caso de Kim Kardashian, quien además de los increíbles adornos con motivo de esta temporada, contrató a un pianista profesional para que tocara música cada mañana para levantar a sus niños durante todo el mes de diciembre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo mostraron las increíbles decoraciones que ha elegido la familia para adornar su casa de Mánchester. Por su parte, la actriz Maribel Guardia compartió con sus seguidores cómo quedó su árbol navideño en su casa, el cual fue diseñado por Adriana Huerta. Sherlyn no dudó en mostrar también el árbol de Navidad que por estas fechas adorna su casa. "Feliz con nuestro maravilloso árbol", dijo junto a una foto con su pequeño André.

