Gianluca Vacchi habla por primera vez del hijo que espera Gianluca Vacchi y su novia Sharon Fonseca están a la espera del primer hijo para ambos; por ello, el DJ habla de lo que esto representa. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A los 52 años de edad, Gianluca Vacchi debutará como padre al lado de su novia Sharon Fonseca. El DJ italiano rompió el silencio y habló sobre lo que representa para él esta nueva etapa; reconoce que está feliz de disfrutar esta experiencia con la sabiduría que le han dado los años y los obstáculos que ha tenido que vencer. “Es mi primera vez [que será padre]. Tengo la edad de un abuelo”, mencionó Vacchi al programa mexicano de radio Todo para la Mujer (Radio Fórmula). “Estoy haciendo ahora cosas que otra gente hace cuando es joven, pero pienso que cada uno tiene su manera de vivir y ahora puedo decir que ahora soy feliz de vivir todas estas cosas”. RELACIONADO: El antes y ahora de Gianluca Vacchi Image zoom Gianluca Vacchi/instagram Por su parte, Sharon Fonseca también dio a conocer cómo se siente en la dulce espera. “Estamos disfrutando muchísimo este momento [el embarazo]”, agregó por su parte Fonseca. “Creo que cada pequeña etapa se disfruta al máximo”. El también empresario reveló porqué está tan enamorado de su novia venezolana, quien le hizo cambiar su visión sobre la soltería. “Me gusta más o menos todo [de Fonseca]. Lo que me gustó más es la capacidad que ella tiene de involucrarme en un mundo de calma, de paz y de serenidad que para mí no es tan común, y no fue tan fácil en la vida”, comentó. “Siendo lo que yo soy, un volcán, tuve la ocasión de quedarme en una dimensión de paz y de calma, y de serenidad, viendo crecer una relación con proyectos y ampliando mi horizonte a otra persona”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gianluca Vacchi reconoce que “pasé buena parte de mi vida” trabajando; por lo cual, dejó muchas cosas de lado que está intentando recuperar ahora. “Lo que la gente ve hoy en día es el producto de lo Gianluca fue cuando era más joven, totalmente dedicado en su trabajo, en lograr su éxito y sus sueños”, concluyó.

