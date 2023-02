Gianluca Vacchi emociona a su pareja Sharon Fonseca con un lujoso regalo por sus 28 años El empresario italiano Gianluca Vacchi sorprendió a la actriz venezolana Sharon Fonseca con un impresionante regalo de cumpleaños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Le será difícil a Sharon Fonseca olvidarse del día que cumplió 28 años a juzgar por la reacción que tuvo al lujosos regalo que le obsequió su pareja, el empresario Gianluca Vacchi. El día ya empezó bien para la actriz venezolana con una deliciosa tarta coronada con el número 28 que Vacchi le presentó acompañado de la hija de la pareja, la pequeña Blue Jerusalema, que fue la invitada más especial del gran día de su mamá. En un video compartido en redes sociales, el italiano de 55 años muestra también el enorme ramo de flores que le obsequió a Fonseca, aunque que se quedó muy corto ante la sorpresa que le tenía preparada. Fonseca se queda de piedra cuando al llegar a la residencia de la pareja encuentra aparcado en la calle y decorado con un gran lazo rojo un todoterreno Range Rover SV negro, que puede llegar a costar más de $260,000. Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi | Credit: Rosdiana Ciaravolo/Getty Images "Happy birthday amore mio", escribió Vacchi junto al video colgado en Instagram. "Te amo". La venezolana pone cara de no poder creerse lo que ve y se lleva las manos a la cara emocionada ante la sorpresa, mientras su pareja no puede más que sonreír. "Gracias por todo y por tanto. Especialmente por hacerme sentir tan especial", escribió Fonseca en el mismo post de Vacchi, quien no es la primera vez que celebra por todo lo alto el cumpleaños de la mamá de su hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El también influencer y DJ empezó su relación con su actual pareja en Miami en 2018, pocos meses después de poner fin a su romance con la modelo y ex Miss Colombia Ariadna Gutiérrez.

