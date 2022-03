Gianluca Vacchi: diversión en la playa con su familia ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gianluca Vacchi and Sharon Fonseca enjoy a beach day with their daughter in Miami Credit: Splash News/The Grosby Group Miami ¡Qué grande está la hija del italiano y Sharon Fonseca! Además: Kim luce su atuendo más sexy en Miami, Zac Efron impacta con el tamaño de sus músculos y más fotos imperdibles en un solo click. Empezar galería Gianluca Vacchi, Sharon Fonseca y Blu Jerusalema Gianluca Vacchi and Sharon Fonseca enjoy a beach day with their daughter in Miami Credit: Splash News/The Grosby Group Miami La familia feliz disfrutando de unas vacaciones en Miami Beach. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Kim y Khloé Kardashian Kim and Khloe Kardashian Wear Very Risque Outfits at Kim's SKIMS Pop Up Shop in Miami Credit: Photo © 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Para la apertura de la tienda SKIMS en Miami, las estrellas de telerrealidad optaron por lucir unos atuendos muy sexy. 2 de 9 Ver Todo Zac Efron Shirtless Zac Efron Shows Off His Chiseled Body At The Beach In Costa Rica Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Sin camisa y luciendo sus músculos de acero, el actor fue fotografiado trotando en una paradisíaca playa en Costa Rica. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Brooke Shields brooke shields Wildlife Explorers Basecamp Credit: Wildlife Explorers Basecamp El aire se llenó de emoción en el San Diego Zoo al reunirse una gran multitud para experimentar la inauguración más nueva y esperada de la historia de la Organización de Conservación sin fines de lucro. Entre los invitados del lujo se encontraba la protagonista de La laguna azul, quien se tomó esta linda foto junto a un oso perezoso. 4 de 9 Ver Todo Maná MANA Kick Off their Legendary Los Angeles Residency at The Forum in Inglewood Credit: Photo © 2022 Capture Pix/The Grosby Group La legendaria banda mexicana completó las dos primeras fechas de su residencia en The Forum, en Inglewood, con un concierto inolvidable en el que interpretaron sus éxitos musicales como, entre otros, "Rayando el sol", De pies a cabeza" y "Oye mi amor". 5 de 9 Ver Todo Jake Gyllenhaal, Eiza González y Yahya Abdul-Mateen Eiza Gonzalez wears sexy pink silk gown next Jake Gyllenhaal and Yahya Abdul-Mateen II at "Ambulance" premiere in Paris Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group Así de sonrientes se dejaron ver los actores en la alfombra roja de Ambulance, en París. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sebastián Rulli y Claudia Martin Sebastián Rulli y Claudia Martin en una escena de la telenovela "Los Ricos También Lloran Credit: MEzcalent Los actores en una escena de la telenovela Los ricos también lloran, producción de Carlos Bardasano, que se transmite por Las Estrellas en México y muy pronto por Univision en Estados Unidos. 7 de 9 Ver Todo Chef James y Karent Sierra chef james Credit: Emmanuel Mondesir/M&M The Agency La famosa dentista conocida por su participación en The Real Housewives of Miami, regresó a la televisión en el mercado americano con el show BeLatina que se transmite por Lifetime junto al chef venezolano. 8 de 9 Ver Todo LeBron James y Drake LeBron James, Drake Celebrate Lobos 1707’s Expansion to Canada Credit: Lobos 1707 Tequila and Mezcal El deportista y el cantante celebrando el debut de Lobos 1707 en Canadá junto al fundador de la marca Diego Osorio. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

