Así celebró Gianluca Vacchi el cumpleaños de su novia Sharon Fonseca El millonario italiano lo hizo otra vez y derritió con su ternura y espectaculares detalles para la modelo venezolana en sus 26 primaveras. ¡Mira las fotos! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El millonario italiano Gianluca Vacchi no pierde una oportunidad para tener espectaculares detalles con su joven pareja, Sharon Fonseca. Esta vez fe para celebrar sus 26 primaveras con una íntima fiesta sorpresa. Con mensaje cargado de amor, Vachi derritió a sus 19 millones de seguidores en las redes sociales al compartir una adorable foto junto a su amada, en la que la felicitó por su primer cumpleaños como mamá. "¡Feliz cumpleaños amore mio! Hace 3 años y 10 días nos conocimos por primera vez y todavía no estaba consciente de la bendición que Dios envió en mi camino ese día. Hoy tenemos Blu Jerusalema, y ​​en nuestra familia el amor sigue creciendo día a día. Te amo mi reina, más que ayer menos que mañana", escribió en su cuenta de Instagram en el mensaje que cuenta con más de 1,000,000 de 'me gusta'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La modelo venezolana compartió varios videos de la pequeña celebración, en la que reinaron el color dorado y el rosa, y que contó con la participación de la madre de la festejada, otra sorpresa del empresario. Otro de los detalles de Vachi fue una gigantesca tarta de 4 pisos, cartas de felicitaciones de su familia e incluso globos personalizados, uno de ellos con un dibujo de una madre abrazando a su hijo con el siguiente mensaje: "Mi mejor regalo". "Un poco del día de hoy, enero 31, gracias por los mensajes y felicitaciones de verdad aprecio con todo mi corazón cada segundo de su tiempo que toman para enviarnos amor. Les deseo un mundo lleno de salud, amor y felicidad", comentó agradecida Fonseca en sus redes sociales.

