Esta es Gianella, la preciosa hija que una joven de Texas afirma haber tenido con Anuel AA La pequeña de cuatro meses, fruto del corto romance que la joven Melissa Vallecilla dijo que tuvo con Anuel AA, está cada vez más grande y preciosa. Mira las bellas fotos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Melissa Vallecilla y Gianella Gazmey Vallecilla Melissa Vallecilla y Gianella Gazmey Vallecilla | Credit: Houston Maternity Photographer ¡Al fin conocemos a Gianella Gazmey Vallecilla! La pequeña de cuatro meses, que su madre Melissa Vallecilla dice es fruto de un corto romance con Anuel AA , está cada vez más grande. Según contó su mami en exclusiva a People en Español, la bebé "está muy bien. Creciendo muy rápido, es muy comilona y alegre. Sonríe todo el día". Melissa Vallecilla y Gianella Gazmey Vallecilla Melissa Vallecilla y Gianella Gazmey Vallecilla | Credit: Houston Maternity Photographer Según señaló, escoger el nombre de su su hijita no fue nada fácil. "Quería escoger un nombre poco común con buen significado y que sonara bien en inglés y español. Busqué en Google por muchos meses hasta que encontré ese. Me pareció muy bonito y no lo había escuchado antes. Significa mujer llena de misericordia". Melissa Vallecilla y Gianella Gazmey Vallecilla Melissa Vallecilla y Gianella Gazmey Vallecilla | Credit: Houston Maternity Photographer Valecilla no estaba buscando ser mamá, por lo que Gianella fue un regalo que llegó a su vida de manera inesperada. "Yo sabía que algún día iba querer ser mamá, pero no lo estaba planeando por el momento. ¡Ella fue sorpresa! La verdad sentía que algo me faltaba y oraba mucho para encontrar ese algo y llegó ella", dijo. No obstante, dijo que cuando supo que estaba embarazada de Anuel –quien explica haber conocido en una fiesta del rapero Drake en septiembre del 2021– experimentó muchos sentimientos encontrados. Melissa Vallecilla y Gianella Gazmey Vallecilla Melissa Vallecilla y Gianella Gazmey Vallecilla | Credit: Houston Maternity Photographer "Felicidad y miedo a la vez. Tenía muchos nervios porque sabía que desde ese momento todo cambiaría. Quedé en shock", aseguró. No obstante, ella decidió seguir adelante con el embarazo. Si bien Anuel no ha reconocido públicamente la paternidad, el programa El gordo y la flaca (Univision) mostró el pasado marzo una prueba de paternidad prenatal que señala con un resultado del 99% que el padre es el artista puertorriqueño. People en Español se puso en contacto con una representante del cantante, quien dijo que "por el momento" no tienen ningún comentario que hacer al respecto. Según Vallecilla, como no hay duda de la paternidad, tampoco hubo ningún impedimento del cantante a que le diera su apellido. "No, no hubo ninguna objeción. No hay porqué sabiendo que Emmanuel es el papá", afirmó la joven madre. Melissa Vallecilla y Gianella Gazmey Vallecilla Melissa Vallecilla y Gianella Gazmey Vallecilla | Credit: Houston Maternity Photographer A pesar de que Vallecilla es madre primeriza y que al inicio le fue complicado, lo cierto es que ha sabido desenvolverse de la mejor manera. "No te voy a mentir, al principio fue muy difícil mientras me adaptaba, todo es cuestión de rutina. Me encanta ser mamá. Me siento muy feliz y bendecida porque la llegada de Gianella ha traído mucha alegría a mi familia. Todos los días ella se despierta feliz, sonriente y eso me da motivación día a día por que sé que estoy haciendo un buen trabajo como madre", dijo. "Mi familia me ha dado mucho apoyo y me ayudan en todo lo que puedan. Vivo agradecida con ellos", añadió. Melissa Vallecilla y Gianella Gazmey Vallecilla Melissa Vallecilla y Gianella Gazmey Vallecilla | Credit: Houston Maternity Photographer Al preguntarle a la joven si el ex de Karol G también la apoya con la crianza de la pequeña, respondió afirmativamente. "Sí, claro, él ayuda en referencia a lo de la manutención". Vallecilla contó que los abuelos paternos de Gianella ya la conocen y que desea que la niña conozca a su hermanito Pablo Anuel, de 9 años. "La conocen los abuelos y pues sí me gustaría mucho que conozca a Pablo. Después me pondré en contacto con Astrid [Cuevas, madre del hijo de Anuel ]", dijo. Melissa Vallecilla y Gianella Gazmey Vallecilla Melissa Vallecilla y Gianella Gazmey Vallecilla | Credit: Houston Maternity Photographer En este momento de su vida, Vallecilla se está dedicando a ser mamá a tiempo completo, al menos hasta que la pequeña tenga un año. "Siento que pasa muy rápido el tiempo y no quiero perderme nada en base a su crecimiento. Ya en un año vuelvo a ejercer mi carrera o abrir un negocio que es lo que más quiero", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ahora mismo no hay nuevos amores en su vida, lo cierto es que no está cerrada a dejar entrar a alguien a su vida. "Por ahora quiero enfocarme en mí y en Gianella. Pero sí, claro, más adelante sí me daré la oportunidad porque me encantaría formar una familia y tener más hijos", aseguró.

