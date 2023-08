Gian Marco habla del diagnóstico de cáncer que recibió Por primera vez, Gian Marco habla de su diagnóstico de cáncer y cómo ha llevado esta enfermedad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien ahora Gian Marco está en un gran momento profesional, revela que fue diagnosticado con cáncer hace unos meses. Ante ello, tomó la medidas necesarias para combatirlo y narra su experiencia. "No me sentía bien, sentía que algo pasaba, y cuando fui al doctor y el doctor me dijo '¡no te vas, vamos para adentro! ¡Rápido, a atacarlo rápido!'; así que me demoró como, este es mi cuarto mes, y aquí estoy", explicó a Mezcal TV. Tras someterse a una operación para combatirlo, el cantante reflexiona sobre lo que ocurría a nivel emocional durante este proceso que considera una enseñanza. "Lo primero es ver cómo organizas la vida, con hijos y en el futuro, pero después es como que '¡ah, ok!, vamos a pasar esto'. "Te planificas, me toca aguantar ciertos temas de tratamiento y para adelante. No se puede tener otra opción de caer o decir '¡noooo, por qué me pasó a mí! ¿¡Por qué yo!?'. Y lamentarte", relató. "No, no vale la pena, aparte son lecciones de vida interesantes. Es como que Dios te dice '¡Ehhh, ehhh!'". Esta prueba personal también le hizo replantearse cómo debe ser su existencia a partir de ese diagnóstico. "La pregunta siempre va a ser a partir de ese momento, que me la hice en la clínica: ¿Cómo quiero vivir mi vida de ahora en adelante? Como dice el principio de la canción 'mirar profundo hacia dentro', con todo lo que eso implica", confesó. Gianmarco Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es simplemente decir '¡ay, sí!, porque esta frase dice lo siguiente voy a vivir mi vida a partir de ahora' y sales a manejar, y puteas a todo el mundo. No, genuinamente cómo quiero vivir mi vida de ahora en adelante", agregó. "No culpar nunca a nadie, y cuando existe o la rabia o la culpa, hay que mirar profundo hacia dentro con todo lo que eso implica. Y sanar, vale la pena sanar, hay que hacer el trabajo, los que tengan ganas de terapia, vayan a terapia, ¡abrácense!". Gian Marco quiere dejar ese episodio atrás y ahora se concentra en la promoción de su reciente sencillo titulado "Aún me sigo encontrando" que grabó en colaboración con Rubén Blades.

