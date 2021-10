Exclusiva: Gian Marco rompe el silencio tras revelar que está separado de su esposa Hace unos días, Gian Marco reveló su ruptura matrimonial tras 25 años de relación con Claudia Moro. El cantante explica las razones de hacer pública esta información. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras 25 años de relación sentimental, Gian Marco dio a conocer que está separado, desde hace año y medio, de su esposa Claudia Moro, madre de sus tres hijos, Nicole, Abril y Fabián; incluso, el cantante dio detalles cómo y cuándo se abordó este íntimo tema con sus vástagos. Ahora, el intérprete de "Aunque ya no vuelve a verte" revela porqué decidió dar a conocer esta situación de su vida personal. "Fue a raíz de una conversación que tuve en un podcast muy, muy lindo, donde ameritaba contar, simplemente, una anécdota; pero el trasfondo de lo que estaba contando es mucho más importante que la noticia de si me separé o no, que es tener una familia unida y una comunicación maravillosa", mencionó a People en Español. En dicha charla con el podcast Se regalan dudas, el compositor peruano mencionó que se dio una reunión familiar donde "nos sentamos los cinco para que cada uno expusiera lo que piensa y lo que siente de cosas que están pasando y de los cambios que vienen ocurriendo". Este encuentro fue muy satisfactorio porque corroboró las buenas bases que tienen sus hijos. "Era increíble como cada uno estaba en su posición. Los escuchaba hablar, volteaba a verlos, y le decía a Claudia: bendito sea Dios, gracias a Dios estos niños pueden hablar y decir lo que sienten", mencionó. Gianmarco Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien Gian Marco tuvo que hacer algunos sacrificios profesionales para dedicarse a sus hijos; está orgulloso de sus tres vástagos. "Mis hijos, que ya están grandes, lo he disfrutado muchísimo", agregó a People en Español. "Mi tres hijos son mi mayor logro. Son un ejemplo claro de dedicación y enseñanza. Ellos me enseñan a mí, yo les enseño a ellos", agregó. "Mi mayor logro es haber sido papá de tres y que sean maravillosos, los tres". Ahora, Gian Marco se prepara para regresar a los conciertos presenciales y ya prepara un nuevo álbum.

