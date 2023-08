Gian Marco presenta tema para "mirar profundo hacia adentro" Con un tema que pretende ayudar a la reflexión personal y en colaboración con uno de los grandes de la música, Gian Marco prepara su disco número 17. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A muy temprana edad, Gian Marco demostró que tenía talento para el canto; de hecho, con solo once años participó en la obra musical Papito piernas largas y grabó un tema en el disco de este montaje. Años después, en 1987, inició una carrera como cantante que continúa hasta la fecha, pero permanecer vigente por 36 años no es asunto sencillo. Por ello, el también compositor de origen peruano nos dice cuál ha sido su fórmula para permanecer en una industria tan competida. "Seguir encontrándome en la musica, reinventarme", mencionó a People en Español. "Siempre quise tener una carrera longeva. No sé si existan formulas para eso, pero si sé que mientras seas honesto contigo mismo el público se da cuenta y lo va a valorar mucho más". Si bien Gian Marco Javier Zignago Alcover, nombre real de este famoso, sabe que su mayor obstáculo profesional "por momentos soy yo mismo", eso no le ha impedido seguir creando y ahora lanza un nuevo tema titulado "Aún me sigo encontrando". "Es el resumen de algunos escritos hechos en diferentes periodos de tiempo de mi vida. Es una invitación a mirar por dentro de uno mismo. Un ejercicio que pocos se atreven a hacer, como bien dice el inicio de la canción, por todo lo que eso implica", explicó. "Es una canción… tan simple como eso. Una canción sin pretensiones, directa y sincera". Gian Marco Credit: Cortesía: Gian Marco SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este sencillo lo grabó en colaboración con Rubén Blades. "Apenas terminamos de producir la canción con el maestro Julio Reyes, productor del album, pensamos que la voz de Rubén Blades era idónea para una colaboración", relató. "Mi hermano y amigo de la vida Diego Torres fue quien me dio el contacto de Ruben, así fue que le escribí, le envié la canción y todo fluyó de una manera increíble". El artista está preparando más canciones que conformarán, junto a este sencillo, su disco número 17 que será presentado en 2024. Con "Aún me sigo encontrando", que estará disponible en todas las plataformas musicales y de videos a partir de este 25 de agosto de 2023, Gian Marco confiesa que profesionalmente este trabajo le dejó "ganas paciencia y serenidad" y considera que es un tema que permite "darnos la oportunidad de mirar profundo hacia adentro".

