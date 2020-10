Close

El amoroso gesto de Adamari López con Luis Fonsi durante los premios Billboard La conductora, que no se perdió la gala de estos premios de la música latina, compartió unas imágenes muy bonitas del cantante que denotan la admiración, el respeto profesional y el cariño que le tiene. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este miércoles la alfombra de los premios Billboard de la Música Latina se vestía de rojo para recibir a sus invitados. Entre ellos, un ilusionado Luis Fonsi que terminó llevándose a casa tres galardones. La gala fue vista por millones de espectadores entre los que no faltó alguien muy especial, Adamari López. Así mismo lo hizo saber la conductora a través de sus historias de Instagram donde documentó cuáles estaban siendo sus momentos favoritos del famoso show musical. Sin duda, el que más le emocionó y por el que estuvo esperando fue por el merecido homenaje a Armando Manzanero. Pablo Alborán, Jesús Navarro, Joy Huerta y Fonsi fueron los encargados de cantar algunos de sus éxitos, lo que emocionó enormemente a Adamari y así lo dejó saber. Además de aplaudir al gran Manzanero, no dudó en mostrar varios de los momentos de la actuación de su ex reconociendo así su talento y saber estar en el escenario. Image zoom Adamari IG/AL La puertorriqueña publicó el bonito instante en el que su compatriota deleitó al público con su particular interpretación del tema "Por debajo de la mesa", una de las actuaciones cumbre de la noche. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también actriz se emocionó, como la mayoría de los espectadores, al escuchar las más bellas canciones de amor de este grande en las voces de esa nueva generación de artistas que llegan pisando fuerte. Generosa, una vez más, Adamari demostró que el pasado, pasado es y que ese momento tan significativo en la historia de la música debía ser compartido, aplaudido y celebrado por todo lo alto. BRAVO.

