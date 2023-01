El gesto con el que Antonio de la Rúa mostró su apoyo a su ex Shakira ante polémica con Piqué ¡Lo que hizo el argentino no pasó desapercibido! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque su historia de amor culminó hace 12 años, Antonio de la Rúa mostró su apoyo a Shakira dándole un 'me gusta' a una de las publicaciones en las que su ex promociona el estreno de 'BZRP Music session #53', su controversial tema musical junto al productor argentino Bizarrap en la que arremete contra Gerard Piqué y su pareja, Clara Chía. El "like" del argentino no pasó desapercibido e hizo especular a sus seguidores sobre una posible reconciliación con la colombiana, que ya se había rumoreado en octubre de 2022, cuando el programa Socios del espectáculo informó que Antonio y la intérprete de "Hips don't lie" habían retomado el contacto telefónico. antonio de la rua da like foto shakira canción pique clara chia Credit: Shakira IG Shakira ha hecho historia con su nueva canción "BZRP Music Session #53", tema donde hace referencia a su ex Gerard Piqué y al nuevo amor del exfutbolista, Clara Chía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración", expresó la barranquillera a través de sus redes sociales. Historia de amor Shakira y De la Rúa se conocieron en el 2000, en Argentina, durante una cena. Según confesó la mismísima cantante lo suyo con el argentino fue "amor a primera vista". La pareja vivió la época dorada de la carrera de la intérprete coincidiendo con la publicación del disco Laundry Service. De la Rúa, que era su mánager, no se separaba de ella y formaban un tándem que, desde fuera, parecía perfecto. Los rumores de problemas entre la barranquillera y De la Rúa aumentaron cuando se afirmó que la cantante estaría viviendo una relación sentimental con el jugador español del Barcelona Gerard Piqué a lo que Shakira respondió: "Son waka-rumores, no hagan caso". Tras 11 años juntos, la pareja decidió poner punto y final a su historia. El gesto con el que Antonio de la Rua apoya a su ex Shakira ante polemica con Pique Shakira y Antonio de la Rúa en 2007 | Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic

