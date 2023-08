Hermana de Sandra Bullock rinde tributo a la pareja de su hermana, quien, asegura lo cuidó de la mejor manera Bryan Randall, novio de Sandra Bullock, falleció hace unos días tras luchar contra una complicada enfermedad. Ahora, Gesine Bullock-Prado, hermana de la actriz, se pronuncia al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 5 de julio de 2023, falleció a los 57 años Bryan Randall, pareja sentimental de Sandra Bullock. El fotógrafo fue diagnosticado, hace tres años, de esclerosis lateral amiotrófica (ELA por sus siglas); en todo ese tiempo luchó contra la enfermedad. A lo largo de este tiempo, la actriz estuvo cuidando de él y apoyándolo, según lo hizo saber Gesine Bullock-Prado, hermana de la famosa, quien rindió homenaje a su cuñado. "Estoy convencido de que Bry ha encontrado el mejor lugar para pescar en el cielo y ya está lanzando su cebo a los ríos que hacen equipo con salmón", escribió Bullock-Prado en su cuenta de Instagram. "ELA es una enfermedad cruel, pero hay algo de consuelo en saber que tenía el mejor de los cuidadores en mi increíble hermana [Sandra Bullock] y la banda de enfermeras que reunió que la ayudaron a cuidarlo en su casa. Descansa en paz, Bryan". Acompañó el texto con una imagen de Randall sentado en un sillón y muy sonriente. Aprovechó para solicitar donaciones para este padecimiento. "En lugar de flores, por favor donen a ALS Association y al Hospital General de Massachusetts", concluyó. Sandra Bullock y Bryan Randall Credit: Jackson Lee/GC Images/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones no se hicieron esperar. "Esto es muy triste, era muy joven. Mis condolencias a Sandra y a todos los que lo conocieron"; "Gesine, solo lo vi un par de veces pero siempre me tocó sus modales caballerosos. Lo siento por tu pérdida. Le mando mucho amor a tu hermana, a ti y a tu familia"; "Mi familia también conoce esta cruel enfermedad. Que su alma sea libre", y "Mi más sentido pésame a las familias en duelo", fueron algunos comentarios. Hasta el momento, Sandra Bullock no se ha pronunciado al respecto y se desconoce cómo y cuándo se llevarán a cabo los funerales.

