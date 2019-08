Germán Lizárraga sufre accidente que lo mandó de emergencia al hospital German Lizárraga sufre accidente que lo envió al hospital de emergencia y será operado este fin de semana. ¿Qué le pasó? By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Germán Lizárraga será operado tras sufrir un accidente mientras viajaba a Mazatlán, Sinaloa, México, donde reside. De acuerdo a reportes difundidos en la prensa, el líder de la Banda Estrellas de Sinaloa se resbaló y cayó en un canal provocándose una lesión en la cadera. A través de un comunicado, la banda confirmó el accidente que Lizárraga sufrió el jueves y detalló que ocurrió luego de permanecer horas varados en el autobús donde viajaban, debido a un bloqueo de campesinos en la carretera por donde conducían. El músico intentó averiguar lo que estaba sucediendo, por lo que bajó del autobús y allí fue que se resbaló y lesionó, reportó la prensa mexicana. Tras el accidente, Lizárraga fue trasladado a un hospital del estado de Hidalgo, donde permanece bajo observación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de un vídeo colgado en redes sociales, el hermano mayor de Alfonso ‘Poncho’ Lizárraga, líder de Banda El Recodo, dio a conocer que a pesar del incidente se encuentra en buen estado de salud. “Afortunadamente me están atendiendo y el día de mañana me van a operar”, dijo el músico a Al rojo vivo con María Celeste (Telemundo). “Todo [está] tranquilo. Les agradezco mucho que se estén preocupando por mí”. Tras la operación, Lizárraga deberá permanecer en reposo antes de regresar a sus labores usuales. Por su parte, la banda aseguró que en ausencia de su líder continuará su agenda para cumplir con los compromisos previamente adquiridos. Su próxima plaza: Chiapas, donde continuarán su gira musical. Advertisement EDIT POST

