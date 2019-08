Germán Lizárraga reaparece tras su operación de urgencia

Tras una intervención quirúrgica de urgencia el pasado 9 de agosto, el legendario músico Germán Lizárraga ha reaparecido en medio de su convalecencia para agradecer a quienes lo auxiliaron cuando sufrió el accidente que lo mandó al hospital y asegura a sus seguidores que hay Germán para rato.

El líder y fundador de la Banda Estrellas de Sinaloa dijo que se recupera satisfactoriamente de la operación en un vídeo dirigido especialmente a quienes intervinieron cuando resbaló y cayó a un canal.

“Quiero mandar un agradecimiento para todos aquellos que en el momento preciso que tuve el accidente, me auxiliaron. Para mí es algo muy [motivador] que me atendieron de maravilla”, dijo el clarinetista. “No tengo palabras precisas para poder agradecer a tanta gente que me han estado llamando, mandando mensajes, que han venido a donde yo vivo en el puerto más bello del mundo de Mazatlán, Sinaloa. Este vídeo es para que sepan que Germán Lizárraga es un hombre agradecido”.

A través de un comunicado, la Banda aseguró que la operación había sido todo un éxito y que su líder estaba bajo cuidado médico para superar el percance. Además, adelantó que Lizárraga se someterá la primer semana de septiembre a nuevos estudios para ver la evolución de su lesión y decidir qué camino seguir.

El músico aseguró que su recuperación va viento en popa y que ha utilizado este tiempo para gozar de uno de sus pasatiempos favoritos: dominó.

“Quiero decirles con gran satisfacción que he estado evolucionando maravillosamente. Apenas voy a tener 15 días de que me sucedió este lamentable accidente y ya me siento muy bien”, comentó en el vídeo. “Con ayuda me puedo parar, inclusive me han estado sacando [al jardín] y he estado jugando dominó que es de mis gustos particulares”.

La banda confirmó el accidente el pasado 8 de agosto y detalló cómo sucedió. Según explicaron, luego de permanecer horas varados en el autobús donde viajaban debido a un bloqueo de campesinos en la carretera donde conducían, el músico intentó averiguar lo que estaba sucediendo, por lo que bajó del autobús y allí fue donde resbaló causando la fractura del cuello del fémur derecho.

Afortunadamente, la atención médica fue inmediata y pudo ser atendido debidamente.