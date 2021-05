Gerardo Ortiz presume como nunca a quien le tiene llenito el corazón El cantante de música regional mexicana compartió unas tiernas imágenes disfrutando de su mejor papel fuera de los escenarios. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gerardo Ortiz ha roto una de sus propias reglas y sus fanáticas están más que agradecidas. El cantante, que se ha destacado por mantener en secreto su vida familiar, al parecer no pudo resistir más y decidió compartir con sus seguidores íntimos momentos fuera de los escenarios cumpliendo con sus deberes de padre. A través de su cuenta de Instagram, Gerardo compartió un día de alberca al lado de su primogénito, Santiel Ortiz, quien le ha robado completamente el corazón. "Con mi perro hermoso", tituló la foto con su hijo de 3 años. Las imágenes muestran por primera vez el rostro completo del pequeño, que últimamente ha engalanado las redes sociales del cantante de música regional mexicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como muchos de sus colegas, Ortiz aprovechó la cuarentena para disfrutar de su pequeño en casa. Pero ese tiempo de descanso llegó a su fin, ya que retomó su agenda laboral para celebrar sus 10 primeros años de carrera artística. El pasado fin de semana, el intérprete dio inicio a la gira X Aniversario, en la que presenta un recuento de su historia musical. Pero la fiesta en grande está pautada para el próximo 2 de octubre en el Microsoft Theater de Los Ángeles, donde además estará celebrando su cumpleaños. ¿Lo acompañará Santiel? El cantante aún no lo ha decidido, pero sus seguidoras están más que listas para posar como madrastras, según lo han expresado en Instagram.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Gerardo Ortiz presume como nunca a quien le tiene llenito el corazón

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.