Gerardo Ortiz sobre el coronavirus: "Hay gente que no se cuida mucho en la limpieza" El cantante Gerardo Ortiz, quien presenta un nuevo disco, asegura que ni el coronavirus puede detenerlo e insta a seguir las recomendaciones para combatir la pandemia. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En medio de las malas noticias, anuncios de cancelaciones y advertencias de las autoridades, el cantante Gerardo Ortiz prefiere mantenerse positivo y sigue promocionando su novena producción discográfica, Más caro que ayer. El joven intérprete viajó a México y Colombia para encontrarse con sus fanáticos y promocionar su nuevo sencillo, “Otra borrachera“, ya que deseaba cumplir con sus compromisos a pesar de las recomendaciones sanitarias. Ello no quiere decir que Ortiz haga caso omiso a las indicaciones de las autoridades, y exhorta a su público a cumplir con las medidas necesarios para evitar el contagio, sin perder la calma. “Hay que cuidarse. No nos podemos alarmar tanto porque necesitamos seguir haciendo nuestras cosas, pero creo que sí es bueno tener mucho más de higiene y cuidarnos”, dijo el cantante a People en Español. “Parece que no, pero las vitaminas que nos digan que debemos tomar, yo creo que le vamos a tener que entrar a todas las medicinas esas. Hay que tener higiene porque hay gente que no se cuida mucho en la limpieza”. El cantante se prepara para celebrar en grande sus diez años de carrera musical durante este 2020 con una magna gira de conciertos y un disco especial de mariachi y banda. “He venido trabajando desde el año pasado, ya venía cocinando el disco de los diez años. Vienen unas cuantas rolas de mariachi y unas cuantas rolas de banda. Un disco más para el pueblo”, comentó. Eso sin perder su línea de corridos, que son los temas con los que lo identifica su público. “Yo me he dejado llevar por todo lo que me hace como cantante, como artista y ese morbo que se hace con el tiempo. A mí, naturalmente, se me da componer los corridos, además de que me gusta cantarlos. Con el tiempo van cambiando las historias, más que todo los corridos han tenido su evolución”, comentó. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Justo como ha evolucionado a nivel personal en estos diez años, en los que se convirtió en papá y ahora debe dividir su tiempo entre los escenarios y sus obligaciones familiares. ¿Más hijos a la vista? “Ojalá. Pero no creo, ahorita lo que queremos es trabajar y que salga todo bien con lo del disco”, dijo. “Lo más importante es que esta década marca cosas y hay que hacer cambios. Que todos los cambios sean para algo mejor”. Advertisement

