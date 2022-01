Gerardo Bazúa revela cuando dejó de amar a Paulina Rubio El ex de Paulina Rubio, Gerardo Bazúa, se sincera ante su romance con la madre de su hijo menor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2012, Paulina Rubio y Gerardo Bazúa se conocieron, cuando el último participó en el reality musical La Voz México, donde La chica dorada era coach. Tiempo después iniciaron una relación sentimental y tuvieron un hijo a quien llamaron Eros. En 2017 se rumoraba que la pareja se había separado; sin embargo, el término del romance se anunció oficialmente en septiembre de 2018. Ahora el cantante da a conocer en qué momento dejó de amar a la intérprete de "Ni una sola palabra". "¿Quién sabe? igual [nos dejamos de amar] al mismo tiempo", reveló Bazúa al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Las experiencias de amor, que puedo decir, creo que todos hemos estado enamoras alguna vez; cuando te desenamoras también lloras y dejas cosas en una letra y salen canciones buenas". El intérprete de música ranchera sabía que estar con alguien como la exintegrante de Timbiriche iba a representar algo fuerte en su vida y lo asumió con todo lo que implicaba. "Cuando estás con una persona muy importante y te gustan los retos siempre van a decir algo. Los buenos siempre estamos en buenos lugares y si van hablar que hablen, para bien o para mal", advirtió. Además de Eros, Bazúa tiene dos vástagos más de su primer matrimonio; lo cual, no implica que dejé de cumplir como padre en lo que respecta al niño menor. Reveló que con la madre de sus hijos mayores "las cosas van súper bien" y su relación es muy buena por el bien de sus hijos. "Tengo tres bendiciones de mis hijos, Gerardo, Sebastián y Eros". Paulina Rubio y Gerardo Bazúa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cumplo con mis responsabilidades del niño [Eros]. Hay muchas cosas en las que los dos nos responsabilizamos por él. Y nunca estoy fijándome, cuando hay que dar, hay que dar, todo por los hijos". Gerardo Bazúa ha dejado atrás su romance con Paulina Rubio y ahora de concentra en su carrera profesional y asegura estar feliz con su actual esposa Laura Cristina Camarena.

