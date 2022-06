Gerardo Bazúa inició un procedimiento legal contra Paulina Rubio para hacerse cargo del hijo de ambos El cantante Gerardo Bazúa revela detalles sobre el litigio en contra de su ex Paulina Rubio por Eros, el hijo de ambos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, se dio a conocer que Gerardo Bazúa, padre del hijo menor de Paulina Rubio, Eros, había iniciado un litigio para pelear por la custodia del menor. Ahora, el cantante revela que efectivamente, inició un proceso legal en una corte de Miami para hacerse cargo del niño cuando su madre no pueda hacerlo. Así, se evitará que el pequeño se ausente de la escuela y pueda ser víctima de un cuidado inadecuado por parte de la Chica dorada. El cantante tomó esta acción como último recurso ante la falta de acuerdos con su expareja sentimental. "Siempre he sido de 'cuando tú no puedes, yo puedo'. Hay que ponernos de acuerdo. Sobretodo con la señora [Paulina Rubio], a veces es muy difícil ponerse de acuerdo y por ello deben ponerse esas mociones", explicó Bazúa al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Y todo lo llevan mis abogados; no son fan de estar metiendo mociones o demandas, pero, a veces, no le dan a uno otra opción y lo tengo que hacer". El intérprete de "Ni contigo, ni sin ti" dejó claro que está solicitando una custodia compartida debido a que a Eros "se lo llevan sin permiso. ¿A quién le gusta que los hijos estén rezagados? Así de fácil"; por lo tanto, quiere cuidarlo. Aunque dejó claro que "tengo buen tiempo viendo a mi hijo", pero quiere seguir más presente. Paulina Rubio y Gerardo Bazúa Credit: Paulina Rubio Instagram/ Gerardo Bazúa Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La custodia no la pido al cien por ciento porque en Estados Unidos no existe eso. Si está el papá y la mamá, tiene tiempo con el papá y tiempo con la mamá. Entonces, nada más estoy pidiendo, como todo el mundo, 'si no puedes, yo puedo. Sino hay que ponernos de acuerdo para que el niño esté al tiro, esté bien'", agregó. "Creo que hasta noviembre, diciembre [se dará una resolución]. Así que tenemos buen rato de espera". Gerardo Bazúa desea que se dé un acuerdo con Paulina Rubio. Aprovechó para desear una pronta recuperación a la madre de la cantante, Susana Dosamantes, quien está lidiando con cáncer de páncreas.

