Gerardo Bazúa desmiente a Paulina Rubio, quien asegura que lo mantiene Hace unas semanas, se dio a conocer que Paulina Rubio aseguró que es el sustento económico de los padres de sus dos hijos. Ante ello, Gerardo Bazúa, progenitor del niño menor, se defendió. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Paulina Rubio estuvo promocionando su más reciente tema musical; ahí, volvió a hablar sobre la situación que vive con los padres de sus hijos Nicolás y Eros. Ahora, Gerardo Bazúa, padre del niño menor, sale a defenderse porque, según menciona, la cantante aseguró que lo mantiene económicamente. "Me dirijo a ustedes de manera honesta y transparente en relación a las recientes declaraciones de Paulina Rubio, madre de mi hijo menor, donde afirma que ella es mi sustento económico, deseo aclarar que estas afirmaciones son falsas; igual que su declaración de que nuestro hijo es cuidado por los familiares de ella. Como padres, compartimos responsabilidades tal y como se estableció en nuestro acuerdo de paternidad firmado en octubre de 2020", aclaró Bazúa mediante un comunicado. "Estas declaraciones son difamatorios y falsas, y no reflejan nuestro acuerdo privado que no ha sido hecho público". El cantante de regional mexicano aseguró que solo le interesa que Eros esté bien y no quiere verse involucrado en conflictos de ningún tipo; sin embargo, advirtió que tomará las medidas necesarias para que el nene esté bien. "Actualmente, estoy feliz y concentrado en mi carrera profesional y en mi familia, con ganas de seguir creando y compartiendo mi música", mencionó. Gerardo Bazua y Paulina Rubio Credit: Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre he buscado resolver los problemas de manera pacífica en beneficio de mi hijo, pero, lamentablemente, esto no ha sido posible. He recurrido a la ley para proteger tanto los derechos de mi hijo, como los míos como padre", continuó. "Estoy confiando en que Dios y la ley trabajarán juntos para garantizar la justicia en el bienestar, educación y desarrollo emocional, mental y físico de mi hijo; así como, en mi tranquilidad como padre". Gerardo Bazúa si bien ha declarado con anterioridad que quiere entrar en mayores polémicas, está dispuesto a mantenerse su imagen limpia cuando considere que haya información errónea sobre su persona.

