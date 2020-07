Gerardo Bazúa asegura en la corte que Paulina Rubio es agresiva Gerardo Bazúa reveló diversos acciones de Paulina Rubio ante un juez. El formó parte de los testigos de Nicolás Vallejo-Nágeja, quien promovió una audiencia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ayer, se llevó a cabo una audiencia virtual en Miami, Florida, promovida por Nicolás Vallejo-Nágera en contra de Paulina Rubio, con el fin de solicitar cambios en los términos de la custodia del hijo de ambos, Andreas Nicolás. El argumento de Colate se basa en la conducta agresiva y errática por parte de la cantante. Gerardo Bazúa, expareja de la Chica dorada y padre de su hijo menor Eros, asistió como testigo del empresario español y corroboró dicha información. RELACIONADO: Paulina Rubio gana batalla legal a "Colate" Image zoom “Hubo momentos que sí y momentos que no [que Andreas Nicolás fue testigo de las agresiones de Paulina Rubio]”, declaró Bazúa en la mencionada audiencia. “Había momentos que estaban los niños, había momentos que no estaban los niños”. El cantante aseguró que la intérprete de “Ni una sola palabra” también tuvo actos de violencia directamente en su contra y narró como, en 2017, fue atacado por la cantante cuando estaban comiendo en un restaurante de esa ciudad. “Ella se levantó de su mesa y me empezó [a agredir]”, relató. “Me persiguió por las calles para golpearme; me fui, huí del lugar y ella me persiguió”. El exconcursante de La Voz México, si bien dejó claro que los menores han sido testigos de las conductas violentas de la cantante “tres o cuatro veces”, nunca han recibido lesiones físicas o psicológicas por parte de su madre. “Negativo [que Rubio haya sido violenta con sus hijos]”, confirmó. “Nunca contacté a las autoridades porque era muy personal [las discusiones]”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gerardo Bazúa asegura que recibió amenazas para no declarar. Además,el proceso legal que lleva para determinar las visitas a Eros también solicitó una evaluación psicológica de su expareja, ya que fue testigo de agresiones “verbales y otras físicos” por parte de Paulina Rubio contra diversos individuos. “Sí, [me amenazaron] que me iban a envolver en un problema de migración”, reveló. “Creo que el carácter de ella da mucho que decir”.

