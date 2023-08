Gerard Piqué y Clara Chía lucen muy sonrientes en paseo por Barcelona: ¡Mira sus fotos! Agarrados de la mano, Gerard Piqué y Clara Chía salieron a pasear por Barcelona y disfrutaron de un romántico almuerzo. ¡Mira las fotos de la pareja! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard Piqué y su novia Clara Chía luces felices y enamorados. La pareja salió a pasear agarrados de la mano por Barcelona, donde disfrutaron un almuerzo. Los tortolitos fueron captados por paparazzis. Clara Chía, de 26 años, lucía muy chic con una blusa blanca con un hombro al descubierto y unos bohemios pantalones azules de estampado blanco. A la novia del exfutbolista se le vio muy sonriente, aunque ha dicho que no le gusta la atención de la prensa. Eso sí, lució unos lentes negros para cubrir su rostro del sol. Piqué, de 36 años, también se mostró relajado, con pantalones de mezclilla y una camiseta azul marino que combinaba con la de su amada. La pareja hizo público su noviazgo en enero del 2023, siete meses después de que Piqué y la cantante colombiana Shakira anunciaran su separación en junio del 2022 después de 11 años juntos. Clara Chia Gerard Pique Credit: Splash News/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ella con zapatillas altas de tiras, muy femeninas y veraniegas, y Piqué con tenis, caminaron por Barcelona, acaparando miradas, pero metidos en su propia burbuja. Clara Chia Gerard Pique Credit: Splash News/The Grosby Group Según reportes, Piqué y su novia —quien trabaja con él en su empresa Kosmos— vivirán juntos en una nueva casa a las afueras de Barcelona. Gerard Pique Clara Chia Credit: Splash News/The Grosby Group El exjugador del equipo FC Barcelona habló con el YouTuber español Ibai Llanos sobre el amor. "Hay que decir a tu pareja que la amas cada día", afirmó. "San Valentín yo ni lo celebro, porque cada día para mí es San Valentín", añadió sobre el Día de los Enamorados. ¡Qué romántico!

