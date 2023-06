¡Qué pasión! Gerard Piqué y Clara Chia son captados besándose En plena calle en Barcelona, Gerard Piqué y su novia Clara Chia se dieron apasionados besos y todo quedó captado en fotos. ¡Mira las imágenes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard Piqué y Clara Chia no dejan que su pleito con el paparazzi Jordi Martín apague su romance. La pareja fue captada en plena calle en Barcelona dándose apasionados besos. En una de las imágenes, el exfutbolista catalán abraza y besa a su novia, y ella pone su mano en la retaguardia del deportista, ajenos al resto del mundo. Otra imagen muestra a la pareja dándose un beso en la boca. Las fotos fueron tomadas después de que Piqué y Clara Chía salieron del juzgado tras presentar su caso contra el fotógrafo y periodista español Jordi Martín, colaborador de El gordo y la flaca (Univision). "El ministerio fiscal ha sido muy duro, en todo momento ha defendido la libertad de expresión, la libertad del periodismo libre", expresó Jordi Martín en El gordo y la flaca (Univision). Gerard Piqué y Clara Chía Credit: Backgrid/The Grosby Group Clara Chía mantuvo su solicitud de orden de alejamiento contra el paparazzo, argumentando que se sentía acosada. Piqué, por su parte, retiró su solicitud de orden de alejamiento contra Martín. Gerard Piqué y Clara Chía Credit: 305shock/The Grosby Group A su salida del juzgado, fueron fotografiados muy acaramelados. El fundador de la empresa Kosmos, de 36 años, y la estudiante de relaciones públicas, de 24, salieron decepcionados con la decisión del juez, pero no faltaron las muestras de cariño entre ambos. Gerard Pique Clara Chia Credit: 305shock/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jordi Martín dijo en El gordo y la flaca (Univision) que tomaron un descanso durante la audiencia porque Clara Chía se quejó de estar mareada y bajo mucho estrés. "Clara Chía montó un show dentro de sala. Se puso a llorar, dijo que se estaba mareando, que ella es víctima de todo", dijo el paparazzo. "Si tienes fobia a la prensa, fobia a la aparición mediática, tu pareja que no cuelgue una foto contigo, que la cuelgue solo", añadió Martín sobre el ex de Shakira, ya que Piqué tiene más de 20 millones de seguidores en Instagram.

