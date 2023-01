La foto que derrumba los rumores de un distanciamiento entre Gerard Piqué y su novia Clara Chía En la red surge una foto donde la pareja aparece junta por primera vez desde el lanzamiento de la canción de Shakira con Bizarrap y que llevaba un 'mensajito' para ambos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana comenzó con el fuerte runrún de que Gerard Piqué estaría pasando página y dejando atrás a la joven Clara Chía para perseguir nuevos intereses románticos. Primero vino la foto que le tomaron al futbolista en un juego de la NBA celebrado en París donde posó sonriente al lado de la top model Irina Shayk, es del ganador al Oscar, Bradley Cooper. Luego vinieron los reportes en la prensa española de que Piqué estaría detrás de los huesitos de una abogada de 22 años, a quien al parecer Shakira también le habría dedicado su famosa canción con Bizarrap. Ahora surge una imagen que derrumba los rumores de un distanciamiento entre el ex de Shakira y la rubia al aparecer juntos por primera vez después de la publicación del hitazo "Sesión #53". Se trata de un pantallazo que circulan en la prensa ibérica mostrando a la pareja sonriente, sentados uno al lado del otro en un partido de la Kings League, el proyecto que Piqué ha puesto en marcha con otros exjugadores del fútbol profesional. Foto de archivo de Chlara Chía Martí con Gerard Piqué: Gerard Piqué y Clara Chia Credit: Mega/The Grosby Group Aquí una foto de "El presi" de la Kings League, Gerard Piqué, llegando a un juego a bordo de un Renault Twingo, el carrito que tanto ha dado de qué hablar: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La imagen de Piqué con Clara Chía surge después de un impactante video que se ha viralizado en la red y donde se observa a Piqué con Shakira al lado de Montserrat Bernabéu, madre del futbolista. El clip muestra un momento de suma intensidad donde se observa a la exsuegra de Shak haciéndole a la colombiana el gesto poco cortés de "cállate la boca" y aparentemente tapándole la boca. ¡Uy!

