Gerard Piqué y Clara Chia disfrutan en boda: se casó el hermano del exfutbolista Gerard Piqué asistió a la boda de su hermano Marc con Clara Chía en España mientras sus hijos estaban con Shakira de vacaciones en Costa Rica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marc Pique boda Gerard Pique Clara Chia Credit: David Oller/Europa Press via Getty Images Gerard Piqué y su novia Clara Chia fueron a la boda de Marc Piqué, el hermano del exfutbolista, en España. Marc, de 31 años, es el hermano menor de Gerard, de 36, y llegó al altar con su prometida Maria Valls el 23 de junio. La pareja llevaba varios años de feliz noviazgo. Montserrat Bernabeu y Joan Piqué Rovira, los padres de Marc y Gerard, estuvieron presentes en el enlace. La ceremonia religiosa se realizó en la parroquia de Sant Vicenç de Montalt, donde Chia llegó luciendo un ajustado vestido tejido dorado y Piqué un traje azul marino con camisa blanca. Según reportes, Clara Chia es amiga de Maria Valls, la ahora esposa de Marc Piqué. Después de la boda, los invitados celebraron en una fiesta en la masía de los suegros de Marc en Llavaneres, cerca de Barcelona, que tiene un gran jardín. El chef catalán Nando Jubany, ganador de una estrella Michelín, estaría a cargo del festín de la boda de Marc Piqué, reporta Vanitatis. Clara Chia Gerard Pique Credit: David Oller/Europa Press via Getty Images Sonarán campanas de boda también para Piqué y Chia, quienes van camino al altar, reporta OK Diario. La próxima boda en la familia podría ser la del exfutbolista. Marc Pique boda clara chia Gerard pique Credit: David Oller/Europa Press via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gerard quería que sus hijos Sasha y Milan fueran a la boda de su tío Marc en España, pero regresaron con su madre Shakira a Miami, donde viven desde abril. Los niños luego acompañaron a la cantante colombiana a unas vacaciones en Costa Rica.

