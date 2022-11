¿Piqué vivirá con su novia Clara Chía en la casa que compartió con Shakira y sus hijos en España? Tras llegar a un acuerdo, Shakira vivirá en Miami con sus hijos. ¿Dónde vivirá Gerard Piqué en España? ¿Se mudará con su novia Clara Chía? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras Shakira mudarse el próximo año a Miami con sus hijos ¿dónde vivirá Gerard Piqué? ¿El futbolista se mudará con su novia Clara Chía a la misma casa en España donde antes vivió con la madre de sus hijos? Ya se ha reportado que Shakira vivirá en una mansión en Miami Beach, Florida, con Milán, de 11 años, y Sasha, de 9. El futbolista español y la cantante colombiana vivieron durante años en una mansión en Barcelona que compraron en el 2015 por más de $5 millones de dólares, reporta Univision. Hasta marzo del 2022, Shakira y Piqué vivieron ahí con sus hijos. La cantante sigue viviendo en esta residencia con sus hijos, pero en el 2024 se irá Estados Unidos. Según reportó Antonio Rossi en El programa de Ana Rosa, Piqué estaría planeando vivir ahí con su novia Clara Chía Martí. "Lo que sí dicen es que en el momento en el que Shakira se marche, él recuperará su vivienda completa, porque viven allá sus padres, y se trasladará ahí", dijo el periodista en este programa español. "El futbolista vivirá con su nueva novia en la casa que compartía con Shakira", añadió. El paparazzi español Jordi Martin dijo lo mismo a El gordo y la flaca (Univision). "Lo otro que se comenta con mucha fuerza es que cuando Shakira abandone su casa en Barcelona, Clarita podría mudarse [a ella] y quién sabe si dormirá hasta en la misma cama que la barranquillera", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira Pique Credit: (Bruce Glikas/WireImage) Por su parte, Laura Fa y Lorena Vázquez del podcast Mamarazzis argumentan que Shakira y Piqué llegaron a otro acuerdo sobre la casa en Barcelona. "La casa se venderá, se pondrá a la venta. Su parte [de Shakira] y la de sus padres, que son las que están comunicadas", dijo Fa. En el podcast se reportó que hay otra parte de esta "finca", que es la casa donde viven los padres del futbolista, la cual no será vendida.

