Gerard Piqué vive tenso momento en directo: "Basta ya de faltarle el respeto" El futbolista recibió un serio corte por uno de sus compañeros más allegados por sus comentarios y bromas en su programa de la Kings League. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard Piqué vuelve a ser noticia, esta vez ni por Shakira ni por Clara Chía. Su actitud durante su participación más reciente en Kings League no gustó a uno de sus compañeros más allegados, quien le confrontó en directo. "Basta ya de faltarle el respeto", le expresó Ibai Llanos en medio del programa. ¿Qué hizo y dijo Piqué para que su amigo le parara los pies? El asunto, en esta ocasión, tuvo más que ver con temas deportivos que otra cosa, pero la manera en que se expresó el español no gustó. Gérard Piqué Credit: Gérard Piqué Instagram Todo sucedía cuando uno de los miembros de la competición, Adri Contreras, daba su opinión sobre ciertas formas de proceder en la competición, los penaltis y las tarjetas amarillas. Un comentario que tuvo una respuesta poco amable de Piqué. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Venga, buena suerte Adri", dijo entre las risas y en tono ridiculizante. Su jocosidad no hizo ni pizca de gracia a Llanos, quien le respondió de inmediato. "Si haces una falta de respeto más a Adri Contreras, yo el domingo no voy a jugar, una falta más y no me presento. Me la pela, la derrota o el árbitro", dijo molesto. Si bien es cierto que el exjugador del Barcelona es la cabeza de esta empresa y, por así decirlo, el que más manda, su compañero ha dejado claro qué sí y qué no está dispuesto a aceptar. Una manera, quizás provocada a propósito, de generar expectativa y morbo entre la audiencia que les ve, y cuyos resultados están siendo escepcionales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gerard Piqué vive tenso momento en directo: "Basta ya de faltarle el respeto"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.