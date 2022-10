Gerard Piqué visita a Shakira al confirmarse oficialmente que el padre de la cantante está en el hospital El futbolista de club FC Barcelona fue captado a las afueras de la casa de la cantante colombiana justo en el fin de semana en que se confirmó que el padre de la artista se encuentra hospitalizado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fueron casi como marido y mujer durante más de una década. Juntos procrearon dos hermosos hijos y cuando se supo de su ruptura muchos se entristecieron ante el fin de una de las parejas más memorables de los últimos tiempos. Por eso no es de extrañar que a pesar de los pesares y de su dramática separación este fin de semana se haya captado a Gerard Piqué visitando la casa de Shakira en Barcelona. El padre de los pequeños Milan y Sasha aparece en videos de Europa Press difundidos por fuentes en España conduciendo un auto color plata y luego maniobrando una maleta de enorme tamaño. Según dicha fuente el futbolista declinó responder preguntas de los periodistas apostados en el sitio respecto a las directas muy directas de su ex en su nuevo tema "Monotonía" que interpreta al lado de Ozuna. Piqué tampoco quiso hablar del otro tema delicado: la potencial situación que enfrenta en el campo de juego y que le obligaría junto con sus compañeros a usar una camiseta de Shakira por un acuerdo con la firma Spotify. No queda claro a qué se debió la visita del jugador del FC Barcelona, sin embargo, la visita ocurre después de que se confirmara oficialmente que William Mebarak Chadid, padre de Shakira, se encuentra hospitalizado en la clínica privada Teknon de Barcelona. Gerard Piqué conduciendo por las calles de Barcelona en foto de archivo: Gerard Pique Credit: Splash News/The Grosby Group Una que instantánea que apareció en las redes de Shakira en julio pasado y iba dedicada a su padre tras sufrir una crisis de salud que lo llevó a la clínica donde se encuentra actualmente: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los detalles sobre su estado de salud son de carácter reservado, por lo que la familia pide respeto en estos momentos a la espera de ver su evolución", afirmaron voceros de la colombiana por medio de un comunicado emitido este domingo y reproducido por la agencia EFE.

