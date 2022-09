Esto es lo que ha hecho Gerard Piqué en medio de las declaraciones de Shakira La salida a la luz de la entrevista donde la cantante rompe el silencio coincide con un acto de su expareja que no deja en buen lugar al futbolista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana Shakira por fin rompía el silencio y contaba cómo estaba. Lo hacía en las páginas de la revista ELLE, de la que ha sido portada. Reconoció su dolor ante la ruptura y no negó que vive su etapa más oscura. Unas declaraciones marcadas por el dolor que distan mucho de lo que está viviendo Gerard Piqué en estos momentos. En medio de esta esperada entrevista, el futbolista estaba haciendo algo que ha vuelto a convertirle para muchos en el malo de la película. ¿En qué andaba que ha molestado tanto? Gerard Piqué Gerard Piqué | Credit: (Photo by Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images) El feliz papá de Milan y Sasha hizo caso ajeno a todo y partió rumbo a París con Clara Chía. Desde la ciudad del amor fueron captados derrochando cariño sin importar ser captados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una felicidad que dista mucho del dolor que Shakira está viviendo. Shakira Credit: Zuma Press/The Grosby Group Las imágenes de los tortolitos besándose y cenando de lo más acaramelados en la bella ciudad europea han dado la vuelta a los medios españoles y también en las redes sociales. Su romance va esquivando los obstáculos y las críticas a las que estás siendo sometidos tras mostrarse felices y enamorados. Ya están en Barcelona donde han vuelto a protagonizar momentos de más besos, sonrisas cómplices y escenas de enamorados que coinciden con unas declaraciones muy tristes de Shakira. "Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia", dijo la intérprete de "Te felicito" en su entrevista. Ahora cada uno inicia un nuevo camino y de formas muy distintas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Esto es lo que ha hecho Gerard Piqué en medio de las declaraciones de Shakira

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.