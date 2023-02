Gerard Piqué no gana para disgustos, ahora vive desagradable momento en México El deportista fue testigo desde la distancia de este incómodo momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las noticias en torno a Gerard Piqué siguen viendo la luz día sí, y al otro también. Después de conocerse el supuesto ataque de ansiedad de su pareja, Clara Chía, y su visita al hospital, ahora llegan noticias desde México. Un nuevo revés para el deportista que, sin haber puesto un pie en dicho país, igualmente se vio afectado por lo sucedido esta semana. La celebración de los premios ESLAND, donde se reconoce la labor de los streamers, este año tuvo lugar en México. Un evento al que acudió su amigo y socio Ibai Llanos y del que salió con el premio en la mano. A pesar de la alegría del colega de Piqué por los éxitos, también fue testigo de un gesto muy feo hacia el que fuera futbolista del Barcelona. Gerard Piqué Gerard Piqué vive embarazoso momento en México | Credit: (Photo by Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images) Cuando pusieron el video de Ibai entrevistando a Gerard Piqué en su programa, los abucheos no se hicieron esperar y casi se escuchaban más que el clip presentando a los nominados. El comunicador se llevó el premio como Streamer del año, pero tuvo que respirar hondo ante el incómodo momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que, nada más salir el español en pantalla, los gritos comenzaron a todo dar dejando claro el rechazo hacia la expareja de Shakira. Una coyuntura bastante embarazosa que Piqué no vivió en directo ya que él no viajó a dicho país. Con esta reacción queda claro que el pueblo mexicano está, en gran parte, del lado de la cantante y no ha visto con buenos ojos la actitud del padre de sus hijos. Al empresario se le agolpan los disgustos personales y laborales. A pesar de esta complicada etapa, el domingo estuvo celebrando a lo grande el cumpleaños de su hijo Sasha y ya todos tienen los ojos puestos en él para ver cómo festeja el suyo este 2 de febrero. Curiosamente, el mismo día que cumple Shakira.

