Después de que "Monotonía" se estrenase, todas las miradas se posan en quien, se asume, podría ser el protagonista del video de Shakira. Es decir, Gerard Piqué. El apoteósico estreno del clip junto a Ozuna ha revolucionado las redes, las plataformas musicales y a muchos seguidores de la artista, quienes señalan al jugador como supuesto responsable de ese agujero de Shak en el pecho. Apenas un día después de la salida del video, que ya supera los 25 millones de visualizaciones en Youtube, el deportista ha vivido algo no precisamente agradable. Gerard Piqué Gerard Piqué | Credit: (Photo by Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images) 24 horas después de que "Monotonía" viera la luz, Piqué se enfrentaba al Villareal en el campo de fútbol. Y, como era de esperar, los silbidos cuando pisaba el césped fue lo primero que se escuchó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de los desprecios y los gritos, el ex de Shakira mantuvo el tipo. Aunque él no dijo nada, sus compañeros sí hablaron. Concretamente, Xavi Hernández. "Lo único que puedo decir de Piqué, a nivel deportivo, dentro del vestuario es un ejemplo, un ejemplo mayúsculas, ni una mala cara, entrena al cien por cien", dijo contundente Hernández, exjugador y ahora entrenador del equipo. "Y esto lo digo públicamente porque además se lo merece. Es un ejemplo de capitán, y esto lo tiene que saber la gente", añadió. Desde hace tiempo, la afición del Barcelona no se ha mostrado muy contenta con la actuación de Piqué en el campo y así se lo han hecho saber. Los pitidos no son cosa de ahora, ya llevan tiempo produciéndose cuando sale al campo, sin embargo, lo sucedido con Shakira en lo personal parece que tampoco ha ayudado a que se baje la guardia.

