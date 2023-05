¡Gerard Piqué hace sorprendente anuncio tras su regreso a España de Miami! "Se viene" El empresario ha dejado sin palabras con este nuevo e inesperado paso en su carrera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard Piqué vuelve a estar en primera línea y portadas de todos los periódicos. Esta vez, y por muy extraño que parezca, no tiene nada que ver con Shakira. Este miércoles era el propio empresario quien compartía un mensaje haciendo el anuncio en sus redes. Recién llegado de Miami, donde ha pasado unos días con sus hijos, daba a conocer su nueva e inesperada aventura profesional. Un "notición", como apuntan muchos, de altura que resta toda la razón a quienes aseguraban que su carrera estaba por los suelos. Gerard Piqué Gerard Piqué hace sorprendente anuncio | Credit: Mediaset Mientras Shakira logra su título de Mujer del Año por Billboard, Piqué celebra su nuevo contrato con, nada menos que Mediaset, grupo audiovisual líder en España, donde se emitirán las dos ligas creadas por él y su equipo de trabajo en Kosmos, su empresa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hola a todos, solo quiero informaros de que a partir de este sábado, vais a poder disfrutar de la Queens League Oysho y la Kings League Infojobs en Mediaset España, a partir de las 8 de la tarde, los sábados y los domingos en Cuatro, os esperamos para ver un gran show", explicó en este video comunicado. Una noticia que no todos se han tomado con tanta alegría pues, para muchos, pierde su esencia como evento de streaming. "Lo siento mucho pero yo seguiré viéndolo por Twitch", "La comedia de este verano", "Piqué no llora, Piqué factura", añadieron algunos. Otros, en cambio, la consideran una gran oportunidad para que los que no tienen Twitch, lo puedan ver en televisión y su nueva forma de hacer fútbol llegue a más gente. Con este nuevo acuerdo entre Kosmos y Mediaset, Piqué y su equipo se suman un nuevo tanto con el que nadie contaba.

