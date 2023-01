Gerard Piqué y Shakira viven un momento especial en el cumpleaños de su hijo Sasha La expareja parece que se dio una tregua por su pequeño, que cumplía 8 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido días de indirectas y directas entre Gerard Piqué y Shakira. Pero parece que la expareja se ha dado una tregua para celebrar un momento muy importante para ambos: el cumpleaños de su hijo Sasha. El pequeño cumplía este domingo 8 añitos y contó con la presencia de sus padres, abuelos y amigos más cercanos en una fiesta a todo dar en la casa de la artista en Barcelona. La puerta del que fue hogar familiar era un no parar de regalos, dulces, tarta y coches de los invitados al festejo del chiquitín. Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué, juntos | Credit: (Photo by Bruce Glikas/WireImage) Según informaban desde el programa Fiesta, de Telecinco, en España, los felices papás compartieron un momento corto, pero cordial, detrás de los muros de la casa donde vivieron su gran historia de amor. "Detrás de estos muros estaban juntos Gerard Piqué y Shakira, así que parece que cierta cordialidad hay, a no ser que Shakira le estuviera contando alguna de las frases que van a ir en su próxima canción", bromeó la reportera del show. "Lo que he vivido hoy aquí es surrealista", añadió sobre lo que estuvo pasando esa tarde en la casa de Shak. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La periodista explicó que llegó un coche Ferrari rojo con alguien dentro que muchos señalaban como Bizarrap. "Finalmente todo ha sido una broma pero es cierto que se ha formado un revuelo impresionante", añadió. Hace apenas unos días era su hijo mayor, Milan, quien también cumplía años ante la atenta mirada de los curiosos que se agolparon, y siguen haciéndolo, a las puertas de la casa. Ahora toca esperar al 2 de febrero, jornada en la que Shakira y Piqué celebran su día nacimiento. Se dice que la cantante tiene pensado sacar un nuevo y explosivo tema musical con Karol G ese día. Por ahora habrá que esperar a ver cómo sale la cosa.

