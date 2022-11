Gerard Piqué anuncia en un emotivo video que se retira del fútbol: "Me voy" Gerard Piqué ha anunciado en un emotivo video que el próximo sábado jugará su último partido con el FC Barcelona. Cuestionado en el terreno de juego y objeto de polémica por su sonada separación de Shakira, el central catalán cuelga las botas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Justo cuatro meses después de que se hiciera pública su separación de Shakira, Gerard Piqué ha anunciado este jueves que el próximo sábado disputará su último partido como jugador del FC Barcelona y que se retira definitivamente del fútbol. "Culés, tengo que decirles algo", escribió el defensa en redes a los aficionados barcelonistas junto a un video en el que anuncia que se retira luego de 25 años de haber entrado a formar parte del Barça, al que entró siendo un niño. "Me voy, pero voy a regresar", dice en el video, en aparente referencia a su deseo de ser en algún momento presidente del club de su vida. "El fútbol me lo ha dado todo. El Barça me lo ha dado todo. Vosotros, culés, me lo habéis dado todo". A sus 35 años y tras una brillante trayectoria en los terrenos de juego, Piqué se siente seguro para cerrar este ciclo. "Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo", asegura. "Y así será". "Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barça a mis hijos, tal y como mi familia hizo conmigo", indica. Gerard Piqué Gerard Piqué | Credit: Silvestre Szpylma/Quality Sport Images/Getty Images Piqué reitera que va volver en algún momento al equipo, ya que en más de una ocasión ha expresado el deseo de ser su presidente. "Ya me conocen, tarde o temprano volveré". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su carrera como futbolista, en la que ha ganado todos los trofeos y campeonatos posibles, es otro ciclo que Piqué cierra en el 2022. Hace unos meses puso fin a su relación de más de diez años con Shakira, con la que tiene dos hijos, para comenzar un romance con la joven Clara Chía Martí. Si bien el hecho de que casi ya no jugaba con su club y que sus actuaciones eran muy cuestionadas, el anuncio del defensa, que fue campeón del mundo y de Europa con la Selección española, tomó por sorpresa al mundo del fútbol.

