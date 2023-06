Gerard Piqué rompe el silencio y responde a la influencer que le hizo graves acusaciones Nadia Jiménez hizo unas fuertes declaraciones contra el deportista tras una salida juntos. "Me hizo pasar una vergüenza". Piqué contesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard y Nadia Gerard contesta a las acusaciones de famosa influencer | Credit: Kings League video Nadia Jémez TikTok Desde que Gerard Piqué se separara de Shakira, su vida ha sido una constante de polémicas y acusaciones por partes de terceros. En estos días, acudía a los juzgados donde se enfrentaba al paparazzi Jordi Martín al que, él y su novia Clara Chía, denunciaban por acoso. Ahora, el deportista vuelve a estar en la palestra tras contestar a una famosa influencer española, Nadia Jémez, quien en estos días revelaba detalles muy fuertes en las redes sobre su encuentro con Piqué hace un tiempo. Sus declaraciones no favorecen nada la imagen del empresario quien ha decidido contestar públicamente a todo lo que ha dicho sobre él. Entre otras cosas, que es un conductor temerario que se salta los semáforos. "Lo voy a contar. Una vez iba con él en el coche y le pareció súper bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal. ¿Por qué? Pues no sé, porque le pareció correcto", explicó la española. Pero no fue lo único, también dijo que pasó un susto de miedo cuando Piqué entró a un parking de coches a más de 100 KM/H. Su actitud, según Jémez, con el hombre que trabajaba allí fue despreciativa. "Una vergüenza". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jémez es conocida en su país, España, ya que es hija del reconocido futbolista y hoy entrenador de fútbol, Paco Jémez. Ante lo dicho contra su persona, el ex de Shakira lo ha sacado a colación en uno de los últimos debates de su programa en la King's League. "Yo he calculado y, matemáticamente, no puedo entrar a 120 en un parking, es imposible. Se ha tirado un largo", explicó. Y, además, hizo hincapié en que jamás contestó mal al señor que estaba allí tal y como ella contó. "No es verdad. No todo lo que sale en la tele es verdad", concluyó.

