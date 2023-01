Gerard Piqué se burla de la canción de Shakira: "[Un Casio] es para toda la vida" Ni molesto, ni con rabia. Gerard Piqué prefirió carcajearse públicamente de la canción de Shakira y hasta presumió un contrato con la marca Casio Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si Shakira causó conmoción con el estreno de su canción 'BZRP Music Session #53', Gerard Piqué dejó con el ojo cuadrado a todos al reírse públicamente de la canción de su expareja. Durante una entrevista en un programa español, el campeón anunció con una gran sonrisa que Casio decidió patrocinar su liga de fútbol. " La Kings league ha llegado a un acuerdo con Casio", dijo orgulloso Piqué, quien repartió relojes a todos los conductores. "Hemos llegado a un acuerdo porque tenemos muchas cuentas atrás y muchos relojes", y agregó. "Este reloj es para toda la vida". Shakira y Gerard Pique Credit: Roy Rochlin/Getty Images; Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images Sorprendido, uno de los conductores preguntó si Piqué estaba bromeando, "¿Es serio?", dijo. "¿Pero qué ha pasado que no me he enterado? ¿Por qué ha entrado Casio [a tu liga], tú lo sabes?". Otro de los participantes automáticamente contestó. "Por la canción de Shakira". Ante la respuesta todos los conductores y Piqué rieron a carcajadas. En tan solo minutos el video se hizo viral y numerosos comentarios en redes no se hicieron esperar. "Menudo patán", puso una usuaria en Twitter. "A Piqué no lo le alcanza para más", escribió otra. La explosión mediática detonó tras el estreno de la canción de la colombiana en donde algunas coplas hacen referencia al padre de sus hijos y su hoy novia, Clara Chía. "Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión" "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú" "Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" "Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te salpique" "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda" "Tiene nombre de persona buena, claramente no es cómo suena" "Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú, pa' tipos como tú" "Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo" "Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado dale despacio" Al igual que su novio, Chía no se tomó el tema de Shak muy en serio y hasta compartió un video en sus redes sociales bailando minutos después de que se estrenara el video. Shakira y Clara Chia Shakira y Clara Chia | Credit: Roy Rochlin/Getty Images; 13/Lagencia Press/The Grosby Group

