La verdad detrás del retiro de Gerard Piqué: "No estaba previsto que fuera hoy" El fotógrafo Jordi Martín ha compartido las posibles razones que, según su investigación periodística, han causado su retirada antes de tiempo. "Está terriblemente mal". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Culés, hace semanas y meses que la gente habla de mí... Ahora soy yo el que os hable de mí". Con estas palabras dirigidas a los seguidores de su equipo, el Barcelona, Gerard Piqué da comienzo al emotivo video con el que anuncia su retirada. Este sábado juega su último partido pero, mientras llega el momento, las supuestas razones de su inesperada salida han empezado a ver la luz. El reportero Jordi Martín, la sombra del deportista en los últimos meses, ha compartido la información que, según su investigación, ha forzado la retirada inminente del jugador. "Está terriblemente mal y la presión le ha obligado a retirarse", ha asegurado, entre otras cosas, el fotógrafo al medio español Informa Radio. Gerard Piqué Gerard Piqué | Credit: (Photo by Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images) Jordi, la persona que destapó el romance de Piqué con Clara Chía, ha expresado que hace unos días se enteró de la decisión del ex de Shakira. "No estaba previsto que fuera hoy. La decisión la toma ayer y cuando pide el video todo el mundo entendía que la retirada iba a ser después del Mundial", explica el fotógrafo. "Ha sorprendido muchísimo a todo su entorno. ¿Por qué sucede esta decisión así tan rápido, a mitad de temporada, cuando el Barcelona tampoco es que vaya tan sobrado de defensas? Esto es una decisión provocada porque él quiere ser presidente del Club algún día y ahora su relación está muy deteriorada con el Barça", continúa Martín para Informa Radio. Esta es su reflexión, una que Piqué en ningún momento ha dado ni confirmado. Se trata de una conclusión a la que llega el español tras una ardua investigación que incluye a Kosmos, la empresa del futbolista. "Piqué está pasando un momento terrible en su empresa Kosmos, la organizadora de la Copa Davis que ha sido un auténtico fiasco. La organización de la Davis de las semifinales en Valencia en estos últimos días ha sido un fracaso. También está implicado en un tema de la fiscalía anticorrupción. Está tan mal que la presión le ha obligado a retirarse", prosiguió Martín. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La relación entre el fotógrafo y Piqué se convirtió en una muy tensa ante la persecución del paparazzi cuando se empezó a sospechar su separación de la cantante. Situación que llevó al futbolista hace un mes a confirmar que sufría acoso. "Esas palabras iban por mí, iba hacia mi persona. Él tenía pensado ponerme una querella criminal, lo que pasa que hubo gente, jugadores del Barcelona, amigos míos, un jugador en concreto amigo de los dos que le dijo: Gerard, tú eres un personaje público. Las fotografías están hechas en la vía pública, este chico jamás invade la propiedad privada y vas a tener las de perder", finalizó el reportero. El retiro de Piqué no significa su retirada del fútbol por completo y mucho menos de su club, al que tanto ama desde pequeño y su sueño cumplido. Su historia es, por lo que da a entender, un punto y aparte en este lugar donde ha sido tan feliz, pero no un punto y final. "Aunque me marche, tarde o temprano, regresaré".

