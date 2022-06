Así luce el supuesto nuevo amor de Gerard Piqué: "Es una versión de Shakira más pija" Medios españoles han compartido una imagen robot de cómo se vería esta chica, cuyas imágenes dicen que no se han visto todavía para proteger su identidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una vez confirmada la ruptura de Shakira y Gerard Piqué, ahora el punto de mira de los medios de comunicación y especialmente los paparazzi está en la supuesta nueva pareja de él. Aunque no ha confirmado tener un nuevo amor, la prensa española no ha parado de especular al respecto. Por decir incluso han dicho cuáles son las iniciales de la posible mujer que responden a las letras C.C. Todo son meras suposiciones, según los periodistas del corazón, basadas en imágenes que sí han podido circular de la joven pero que, por una razón desconocida, no visto todavía la luz. Según el sitio español Informalia, el motivo por el que no se ha dado a conocer la imagen más buscada podría ser la actuación de Piqué, quien estaría haciendo todo lo posible para proteger la intimidad de dicha persona. Aseguran que cuando su nombre salió a la palestra, esta mujer borró sus redes y abandonó su puesto de trabajo en el que estaba. Gerard Pique reaparece tras ruptura con Shakira Credit: Splash News/The Grosby Group Todos son informaciones presuntas que no han sido corroboradas por sus protagonistas pero que corren como la pólvora por diversos medios del país. Aunque todo son suposiciones, en este juego de buscar ya existe un retrato robot de quien podría haber devuelto la ilusión al deportista. Era el programa Sálvame de Telecinco el que mostraba la imagen de esta supuesta chica dibujada. A juzgar por la foto se puede interpretar que es muy joven, aseguran que alrededor de 22 años, y que tiene cierto parecido con Shakira. Eso ya son opiniones personales de quienes lo han tenido cerca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es una Shakira en versión más pija, muy guapa y con aspecto de niña, aparenta menos edad de la que tiene", describió María Patiño, periodista del programa Sálvame. Retrato Robot Retrato robot de la supuesta nueva pareja de Gerard Piqué | Credit: Programa Sálvame/Telecinco/España Hace unos días el diario El Periódico y otros medios mencionaron el acaramelado encuentro entre Piqué y esta persona en cuestión, del que no ha trascendido ninguna fotografía. Hablan del fuerte blindaje que tiene el jugador para no ser fotografiado, y menos en estas circunstancias. Los reporteros están al acecho y en la búsqueda de la imagen más solicitada. Una que, según los expertos, tarde o temprano saldrá a la luz por mucho que se evite. De momento está este retrato robot que aunque nunca termine de ajustarse del todo a la realidad, puede dar una ligera idea.

