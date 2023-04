¡Gerard Piqué pondrá rumbo a Miami! Todos los detalles de su viaje Ya está todo listo para que el futbolista por fin se reencuentre con sus pequeños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Shakira se mudara a Miami no se le ha vuelto a ver hasta hace unos días. Un curioso la captaba junto a sus retoños en un evento deportivo. Por lo demás, la cantante ya ha comenzado su nueva vida alejada de los focos, tal y como había pedido en un comunicado a los medios. Justo cuando comienza a disfrutar de esta etapa más anónima en la Ciudad del Sol, todos los ojos vuelven a estar puestos en su familia tras conocerse el inminente viaje de Gerard Piqué al encuentro de sus dos hijos. Gerard Piqué Gerard Piqué se reencontrará con sus hijos en Miami | Credit: The Grosby Group/REUTERS/Vincent West Era la periodista española, Lorena Vázquez, quien confirmaba para el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, que ya había fecha para ese esperado momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ha contado que será a finales del mes de abril y que Shakira ya es conocedora de la fecha exacta del viaje. Además, el abogado del futbolista se reunirá con la de la cantante para terminar de acordar los detalles económicos con respecto a temas como las clases extraescolares de los pequeños, entre otras cosas. El viaje, por tanto, es inminente. El futbolista pasará 10 días cada mes, según lo acordado en el convenio. Con el adelanto de la mudanza de la colombiana, el acuerdo ha tenido que ser revisado en este aspecto para poner todos los puntos en orden. "Esta semana el convenio viajará a Miami para ser convalidado. No se ha hecho todavía porque hay algún fleco en el convenio que se tiene que cerrar", aseguró Vázquez. Lo importante, asegura, es que sea legítimo en ambos países, España y Estados Unidos. Un encuentro más que esperado del que ya fotógrafos y medios del mundo están pendientes y que, visto lo visto, dará mucho de qué hablar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Gerard Piqué pondrá rumbo a Miami! Todos los detalles de su viaje

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.