Los planes de Piqué tras los ataques de Shakira: seguirá viviendo en Barcelona y planea nuevos negocios Ni mudanza ni sufrimiento por los dardos envenenados de Shakira. Allegados revelan los planes del futbolista y aseguran que "pasa" del veneno que le tira la colombiana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ni la afrentas de Shakira, ni sus dardos envenenados podrán frenar a su expareja, Gerard Piqué, quien busca a toda costa cumplir sus sueños y realizar sus nuevos proyectos. Así lo han dejado ver personas cercanas al exfutbolista catalán quien en medio de la tormenta que se ha desatado por la explosiva entrevista concedida por la cantante colombiana al galardonado periodista mexicano Enrique Acevedo, alista nuevos proyectos. Piqué se quedará "durante bastante tiempo" en su apartamento de la calle Muntaner, aseguran fuentes directas de Piqué a Vanitatis El Confidencial, en España, indicando que el padre de los dos hijso de Shakira "no tiene intenciones de cambiar de casa", como han sugerido algunas fuentes. La nueva vida que Piqué ha iniciado al lado de su novia Clara Chía también incluye nuevos planes empresariales. Por un lado está su ya conocido proyecto futbolístico Kings League, cuyas labores ha absorbido con fuerza, especialmente desde que colgó la camiseta del Club Barça en el 2022. Pero otro proyecto lo tendría sumamente ilusionado y sería el inició de la construcción de un lujoso hotel que según fuentes en España colocará su primera piedra este mes de marzo. Gerard Piqué en un tuit publicado recientemente para anunciar la llegada del futbolista brasileño Ronaldinho a la Kings League: Piqué en enero pasado durante un encuentro entre los Chicago Bulls y los Detroit Pistons en los Juegos de París de la NBA celebrados en la Ciudad Luz: gerard pique Credit: Catherine Steenkeste/NBAE via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde hace un tiempo Piqué y su familia desarrollan múltiples proyectos inmobiliarios en España por medio de su empresa Kerad Holdings SL. Gracias a su sociedad con otros inversionista, Piqué y compañía verían cristalizado su sueño de construir un lujoso hotel de cinco estrellas en la ciudad costera de Málaga. La majestuosa construcción contaría con el apoyo de la empresa española Meliá y según se informa se ubicará en la calle Victoria, una de las más céntricas de dicha ciudad portuaria y contará con 128 habitaciones, según informa la prensa local, indicando que la construcción ser verá finalizada en el 2024. Ojo que estos no son los únicos proyectos de Piqué. Poco a poco el exfutbolista ha adquirido una serie de negocios de alto nivel entre los que se cuentan gestionar el retorno de la Copa Davis y distintas inversiones video juegos, gafas de sol y otras empresas. "[Piqué] está de vuelta desde hace ya mucho tiempo", asegura la fuente del mencionado sitio español sobre el estado actual del deportista catalán. ¿Y qué hay de las afrentas de su ex? "Pasa ya de todo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Los planes de Piqué tras los ataques de Shakira: seguirá viviendo en Barcelona y planea nuevos negocios

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.