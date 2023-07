Gerard Piqué responde a quienes le abuchean y gritan el nombre de Shakira: "No sois nadie" El deportista explotó ante los gritos de fans que le recordaron a Shakira en la fiesta posterior de la final de la Kings y Queens League. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su separación de Shakira le está valiendo más de un disgusto. Lo que se suponía debería haber sido un día repleto de felicidad para Gerard Piqué, lo fue pero no del todo. Durante la final del campeonato de fútbol streaming la Kings y Queens League, hubo momentos de tensión para el exjugador del Barcelona. Especialmente en el broche final del evento, que terminó con una megafiesta a lo grande en una conocida discoteca. El momento 'tierra trágame' venía justo cuando Piqué salía a saludar al escenario a los allí presentes que, sin pensárselo demasiado, le recibieron con abucheos y gritos mencionando el nombre de Shakira a todo dar. Gerard Piqué Gerard Piqué abucheado, de nuevo | Credit: (Photo by Manuel Queimadelos Quality Sport Images/Getty Images) La cara y las expresiones del empresario fueron captadas por las cámaras de los curiosos y el video tardó segundos en publicarse en las redes. "Shakira, Shakira, Shakira...", se escuchaba tararear a la audiencia. A lo que el novio de Clara Chía respondió, y no precisamente contento. "¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Me da igual, soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie", dijo bastante molesto y haciendo que el público reaccionara aún más. Lo cierto es que Shakira estuvo más presente que nunca en la vida de Piqué ese día. Primero, por la actuación de Manuel Turizo en el show especial del evento. El colombiano no solo cantó "Copa vacía", sino que, además, lo hizo con la voz de Shak de fondo. Actuó en directo, pero respetó los espacios musicales de la artista que sonó como si estuviera allí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más tarde, en la fiesta, también sonó el famoso "Waka Waka", el tema que la intérprete cantó durante el Mundial de Fútbol celebrado en África y que les uniría de manera muy especial a la entonces pareja. Piqué y Shakira se separaban hace algo más de un año y desde entonces la artista ha recibido un apoyo masivo por parte de fans y seguidores, quienes se han puesto de su lado ante la supuesta infidelidad que vivió por parte del padre de sus hijos.

