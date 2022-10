Gerard Piqué recibe otra incómoda noticia relacionada con Shakira, y no es "Monotonía" En medio de su etapa de 'luna de miel' con Clara Chía, el futbolista se ha enterado de algo que vuelve a ponerle en el punto de mira y que tiene que ver con la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las noticias para Gerard Piqué sobre Shakira no se reducen al último tema estrenado de la artista bajo el nombre de "Monotonía". Hay algo más. Esta semana, medios deportivos españoles como el reconocido periódico Marca, compartían una noticia que no le habría hecho demasiada gracia al jugador del Barcelona. Algo insólito que vuelve a unirle de forma inesperada a la que fue su pareja por una década. ¿De qué se trata ahora? De una situación que, de llevarse a cabo, sería un incómodo momento, además de muy mediático, para el deportista. Shakira y Piqué Shakira y Piqué | Credit: Mezcalent Es lo que tiene haber estado con una mujer tan exitosa en lo que hace. Según reporta Marca, el nuevo episodio de telenovela es que Piqué podría estar llevando el nombre de Shakira en su camiseta mientras juega. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La información fue dada a conocer por el periodista Moises Llorens, corresponsal de ESPN en Barcelona. Parece que Spotify ha lanzado una campaña publicitaria en la que se pone el nombre de los mejores artistas en la camiseta del equipo culé. Gerard Piqué Gerard Piqué con la camiseta de su equipo, el Barcelona | Credit: (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images) Si uno tiene en cuenta los éxitos acumulados en Spotify por la colombiana, sumado a lo que se viene con "Monotonía" en términos de reproducciones en dicha plataforma, todo apunta a que Shakira es la siguiente. Al menos así lo considera el periodista, al confirmar que la intérprete de "Te felicito" está batiendo más récords que nadie en estos momentos. El primero en mostrarse en las famosas camisetas ha sido Drake por sus más de 50 millones de reproducciones en Spotify. En la lista también aparece Coldplay y otros artistas. Un momento que puede resultar de todo menos cómodo para el futbolista, actualmente en el punto de mira de todo el mundo tras su ruptura con la cantante. El video "Monotonía", un calco de lo que podía haber sucedido en la vida de la pareja, y su historia de amor con Clara, tampoco facilita que Piqué pase desapercibido en estos momentos.

