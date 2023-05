Gerard Piqué recibe malas noticias días después de anunciar gran proyecto en España; "¿Hasta cuándo aguantará?" Se dan a conocer en España cifras que ponen a temblar el nuevo proyecto del ex de Shakira. "Los números [estuvieron] bastante flojos". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estos han sido días muy ajetreados para Gerard Piqué quien recién desembarcado de visitar a sus hijos en Miami anunció el gran momento profesional que se "venía" para él y su empresa en España. El 'notición' al que se refería era firma de contrato con Mediaset, el grupo audiovisual líder en España, donde se acordaba emitir los partidos de las dos ligas creadas por el ex de Shakira y su equipo de trabajo en Kosmos, la empresa donde también labora su novia, Clara Chía Martí. Pero a pesar del gran anuncio y de toda la cobertura mediática que las palabras de Piqué suelen abarcar —especialmente desde su ruptura con Shakira— las emisiones de la Kings League y la Queens League no consiguen levantar cabeza y ahora son fuente de malas noticias para el catalán. Así lo aseguran fuentes en España señalando las cifras de audiencia de los partidos. El pasado domingo 14 de mayo la Queens League habría captado la atención de unos 232.000, mientras que la Kings League solo conseguía unas 259.000 personas. En su debut de los partidos en el Canal Cuatro de dicha cadena los números de audiencia "estuvieron bastante flojos", asegura el sitio Mundo Deportivo afirmando que dichas cifras constituyen "un nuevo batacazo" para Piqué pues en ambos casos sus ligas fueron superadas "por todas las cadenas de televisión". "¿Hasta cuándo aguantará Cuatro estas audiencias tan mínimas?", se preguntaron comentaristas del sitio. Gerard Piqué Credit: Ion Alcoba/Quality Sport Images/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las noticias llegan después de que Piqué aguantara la supuesta fuerte tensión que reinó en su visita a Miami para ver a sus hijos. Al clima reinante entre él y Shakira se le atribuye el que el exjugador de fútbol acortara su estadía en Florida a menos de los 10 días que supuestamente tenía programados para su estancia. Las noticias también hacen eco por lo dicho por El Niño Prodigio, el astrólogo de People en Español, quien al predecir el futuro de Piqué aseguró que se le acabaría "la suerte" porque Shakira era "su talismán". ¡Ay!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gerard Piqué recibe malas noticias días después de anunciar gran proyecto en España; "¿Hasta cuándo aguantará?"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.