Gerard Piqué recibe malas noticias apenas días después de su acuerdo con Shakira y retirada del Barcelona El futbolista vuelve a estar en el punto de mira en su país ya que ahora es él a quien la Hacienda Pública le pide explicaciones. El año se acerca a su fin y Gerard Piqué sigue acumulando momentos complicados. Después de finalmente llegar a un cordial acuerdo con Shakira tras su separación sobre lo referente a sus dos hijos, el futbolista vuelve a estar en el punto de mira. En esta ocasión por temas fiscales. Según el diario español El Confidencial, el deportista tendrá que dar explicaciones a su debido tiempo de unos movimientos bancarios. La Agencia Tributaria en España, tras analizar las cuentas de Kosmos, empresa de Piqué, y detectar movimientos de más de 3 millones de euros, solicita saber a dónde han ido a parar. Unos hechos a los que este diario ha tenido acceso a través de un amplio informe que así lo revela. Gerard Piqué Gerard Piqué | Credit: (Photo by Ion Alcoba/Quality Sport Images/Getty Images) El informe que ha llegado a la redacción de este periódico apunta que se trata de unos ingresos que la empresa de Piqué recibió a través de varias transferencias y que representan las comisiones que obtuvo de Arabia Saudí tras ejercer como intermediario tras la venta de la Supercopa en España. Hacienda, al detectar estos traspasos de casi 3.4 millones de euros a cuentas no identificadas, podría haber dado luz verde para comenzar una investigación. "Sería conveniente solicitar el extracto de esa cuenta y el destino de estos fondos", sostuvo la Agencia Tributaria según indica el informe. El diario explica con lujo de detalles el dinero recibido, a través de quién, en cuántas transferencias y los posteriores movimientos, los mismos que señala como dignos de ser investigados. Gérard Piqué Credit: Gérard Piqué Instagram La noticia ha saltado a la luz pública poco después de que anunciara su salida del Fútbol Club Barcelona como jugador y regalara una emotiva despedida del que ha sido su hogar profesional.

