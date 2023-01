El nuevo frente abierto de Gerard Piqué: "Piqué tiene un cerebro de 12 años" Una nueva voz discordante sale a la luz tras las reacciones públicas del deportista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras el tema de Shakira y Bizarrap sigue ascendiendo en escuchas y visualizaciones, también lo hacen las críticas a Gerard Piqué. El nuevo frente abierto del futbolista es, precisamente, un compañero en el mundo del stream, quien no se ha cortado en expresar públicamente qué piensa del comportamiento de su colega tras el estreno del hit. Sus palabras han revolucionado las redes por las fuertes afirmaciones que AuronPlay ha hecho refiriéndose al ex de la cantante. Gerard Piqué Gerard Piqué | Credit: (Photo by LLUIS GENE / AFP) (Photo by LLUIS GENE/AFP via Getty Images) Entre otras cosas ha contado que Piqué "tiene una mente de 12 años, Piqué tiene el cerebro de 12 años, con lo cual estaba claro que iba a hacer eso", dijo refiriéndose al momento en que el deportista recurrió a las marcas mencionadas en la canción para usarlas y reírse de la situación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No tenía alternativa porque conocemos a Piqué y sabemos que, en algunas cosas, es como un niño y ¿qué va a hacer un niño? Pues ponerse un Casio en la mano e ir con un Twingo, estaba clarísimo, era muy predecible, la verdad", prosiguió en su programa stream, del que muchos se han hecho eco por. Aunque reconoció que Piqué no le cae mal, insistió en que no trabaja para él en la Kings League y no tiene que hacerle reverencias. "No me cae mal, pero yo no estoy en la Kings League y no tengo que decirle, '¡qué grande Piqué, qué padre, padreando!'. Pues no, si eres un niño, eres un niño, no pasa nada.... ¿Padre por llevar un Twingo? Eso es lo que haría un niño de 10 años", concluyó. AuronPlay es otro de los reconocidos streamers en España, plataforma actualmente muy de moda en la que el ex de la artista ha encontrado un nicho importante para darle forma a sus proyectos. Espacio también en el que se está posicionando con fuerza, en gran parte, gracias a Shakira, su canción y los últimos acontecimientos.

