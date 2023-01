¡Gerard Piqué en pie de guerra! se aparece por Barcelona montado en un Twingo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gerard Piqué le contesta a Shakira con carro Twingo Credit: Zuma Press/The Grosby Group El exfutbolista elige el carrito que Shakira menciona en su nueva canción, ¿fue una burla en su contra? ¡Además! La nueva Miss Universo en el Empire State y el príncipe William no consigue sonreír en público, ¡míralos! Empezar galería Gerard Piqué Gerard Piqué le contesta a Shakira con carro Twingo Credit: Zuma Press/The Grosby Group El deportista catalán volvió a desafiar a su expareja Shakira, esta vez apareciendo montado en un coche Twingo con el que la cantante, supuestamente, lo comparó con su novia Clara Chía en su nueva canción con el argentino Bizarrap y que prácticamente ha roto el Internet. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio R'Bonney Gabriel R’Bonney Gabriel Miss Universo 2023 Empire State Building Credit: Roy Rochlin/Getty Images for Empire State Realty Trust La flamante Miss Universo apareció en lo más alto del Empire State en Nueva York a solo días de su controvertida victoria en el certamen de belleza celebrado en Nueva Orleans, LA. 2 de 7 Ver Todo Príncipe William Príncipe de Gales "Together As One" Credit: Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images El príncipe de Gales apareció en solitario durante un evento realizado en una organización de Slough, Reino Unido, a solo días de la publicación de las explosivas memorias de su hermano, el príncipe Harry, y sobre las cuales la familia real británica permanece totalmente callada. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Gerard Butler en Despierta America Gerard Butler en Despierta America Credit: Manny Hernandez/Getty Images El actor posó feliz y contento al lado del Chef Yisus (izq.), Jessica Rodríguez, Astrid Rivera, Gerard Butler, Francisca Lachapel, Karla Martinez y Alan Tacher durante su visita a los estudios del show de Univision en Miami, FL. 4 de 7 Ver Todo Daniel Elbittar, Angelique Boyer y Danilo Carrera Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar Credit: Mezcalent Los protagonistas de la telenovela El amor invencible aparecen desde las locaciones de grabación presumiendo cuerpazos. La ficción se estrena el próximo 20 de febrero por el canal Las Estrellas, en México. 5 de 7 Ver Todo Brad Pitt Brad Pitt Credit: Anthony Ghnassia/Getty Images for Paramount El ganador al premio Oscar prosigue con su tour europeo para presentar su cinta Babylon, y esta vez hizo escala en París, ¡oh, lalá! 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gigi Hadid Gigi Hadid Credit: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images La top model —y supuesto nuevo amor de Leonardo DiCaprio— fue captado en plena acción durante las grabaciones de un comercial en Hudson Yards, Nueva York. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

