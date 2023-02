Gerard Piqué reacciona a los señalamientos de que sufre ataques de ansiedad Por primera vez, Gerard Piqué enfrenta rumores a su alrededor como los ataques de ansiedad que sufre tras la presión mediática por su separación de Shakira y el romance con Clara Chía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El tema "Music Sessions #53", que realizó Shakira en colaboración con Bizarrap, es una mensaje directo de la cantante en contra de Gerard Piqué, su expareja sentimental y padre de sus hijos; debido a que narra detalles de la infidelidad de la que fue víctima por parte del jugador con su actual novia Clara Chía. El éxito de esta canción y los constantes ataques que el exfutbolista ha recibido desataron rumores de que ha sufrido ataques de ansiedad. Ahora, el famoso se pronuncia por primera vez al respecto. "Una ansiedad cogí, ¿en serio?¿Una ansiedad?", respondió Piqué en tono de burla con una enorme sonrisa, a la pregunta expresa del periodista de Europa Press sobre sí había sufrido ataques de ansiedad por la presión mediática. El exdefensa del F.C. Barcelona fue captado caminando de la mano de su actual pareja sentimental; en todo se mostró muy sonriente, feliz y algo despreocupado. Si bien, la modelo trataba de ocultarse detrás del cuerpo de su novio, también dejaba ver una enorme sonrisa; ambos caminaban apresurados y se metieron al interior de un edificio. El también empresario desmintió rumores de que la joven cumpliría años hoy, 7 de febrero. Gerard Piqué Credit: Reuters/The Grosby Group Paris SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sé que es día 7 [de febrero], pero creo que te equivocas", aclaró. "Ha estado bien intentarlo, la verdad. Ha estado muy bien, la verdad. La hemos pasado bien". Gerard Piqué no duda en presumir su romance con Clara Chía a nivel público y trata de dar una apariencia de tranquilidad ante el conflicto mediático a su alrededor. Por su parte, Shakira sigue cosechando triunfos con el sencillo, al tiempo que está al pendiente de la salud de su padre William Mebarak, quien iba a ser sometido a una operación el pasado lunes, que ha sido cancelada.

